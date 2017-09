Saunotko kuivana vai märkänä?

|

Salon Seudun Sanomien uusi Niin vai näin -sarja pohtii arkipäivän pieniä asioita. Useita asioita voi tehdä vähintään kahdella tavalla.

Sarjan avausosassa pohdimme kuuluuko saunaan mennä kuivana vai suihkun kautta. Osalle saunojista suihkuttelu on itsestäänselvyys: se on paitsi hygienia- myös mukavuuskysymys. Kostea iho tekee olosta mukavamman.

Osalle saunan viehtätys piilee juuri kuivalle iholle hiipivässä hiessä. Jos käy suihkussa ennen saunaa, hikoilu ei tunnu yhtä paljon.

Suomen Saunaseuran puheenjohtaja Tuomas Lehtonen toteaa, että kysymyksenasettelu on osin hankala. Hänestä jaottelu kuivaan ja märkään ihoon on väärä.

– En sano, että saunaan pitäisi mennä märkänä, mutta sinne pitäisi mennä puhtaana. Eli ensin suihkuun, mutta suihkun jälkeen voi tietysti halutessaan kuivata itsensä, sanoo Lehtonen.

– Peseytyminen on hygieniakysymys. Ihmisestä irtoaa aika suuri määrä kuonaa.