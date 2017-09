Tervaskanto odottaa päätöstä

|

Myydäkö vai eikö myydä? Someron kaupungilla on edessään visainen pähkinä, mitä tehdä Tervaskannon palvelutalolle.

Terveyskeskuksen vieressä sijaitsevan yli 60-paikkaisen palvelutalon tilannetta värittävät niin rakennuksen kosteusvauriot kuin suunniteltu sote-uudistus.

Tervaskannon alakerta on tällä hetkellä suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Sen viisitoista asukasta siirrettiin jo keväällä Katajakodin palvelutaloon Lamminniemeen. Tyhjennetyt tilat odottavat remonttia, mutta korjauspäätöstä ei ole tehty.

Tervaskannon remontin hintalappu kauhistuttaa päättäjiä. Alustavassa arviossa remontin ennustettiin maksavan noin 400 000 euroa. Muutama viikko sitten saadussa tarkemmassa arviossa hintalappu nousi kuitenkin 1,1 miljoonaan euroon.

Miljoona euroa on kova hinta tilanteessa, jossa maalaiskaupungin talous näyttää kiristyvän kaiken aikaa. Valtionosuudet laskevat, Kiiruun koulu nostaa velkamäärää, jätevesien ohijuoksutukset pitää saada kuriin ja rakennuksissa riittää korjattavaa.

Kaupunki selvittää nyt, löydettäisiinkö Tervaskannon korjaukseen esitettyä halvempaa vaihtoehtoa. Toisaalta päättäjät tietävät, että kosteusvaurioista kärsivän talon korjaamiseen sisältyy aina riski siitä, saadaanko ongelmat poistettua.

Suuri sote-uudistus siirtää toteutuessaan sosiaali- ja terveystoimen palvelut lähivuosina kunnilta maakuntien vastuulle. Samalla maakunnille siirtyvät ne kiinteistöt, joita maakunta palvelujen tuottamiseen tarvitsee.

Someron päättäjät joutuvat nyt punnitsemaan, kannattaako todennäköisesti maakunnan vastuulle siirtyvään palvelutaloon tehdä isoa remonttia. Toinen vaihtoehto on myydä Tervaskanto yksityiselle toimijalle.

Yksityiset yritykset ovat tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöistä, sillä ne haluavat vahvistaa asemiaan sotea odotellessa. Salon seudulla Paimio on jo myynyt vanhainkodin, Jokilaakson hoivakodin ja Askalan palvelutalot liiketoimintoineen Esperi Carelle.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen on pitänyt Tervaskannon myyntiä yksityiselle varteenotettavana vaihtoehtona, jota on pohdittava tarkoin. Päättäjiltä odotetaan ratkaisuja ja linjauksia syksyn aikana.