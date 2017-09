Tuloksista huolimatta jotain pysyvää

|

Suomen pelillinen panos Islantia vastaan lauantaina jalkapallon miesten MM-karsinnassa oli miltei mitätön. Tulkinnasta riippuen kannatti yrittää voittaa tai hävitä: voitolla pitkä heikkotuloksinen putki katkesi, häviöllä mahdollisuudet päästä seuraaviin EM-kisoihin olisivat paradoksaalisesti parantuneet.

Näistä lähtökohdista täysi Ratinan Stadion oli vahva saavutus. Vaikka Suomesta voi puhua edelleen monilta osin jääkiekkokansana, ei 15 000 katsojan määrää pidä näissä olosuhteissa vähätellä. Ei, vaikka merkittävä osa katsojista olikin toki islantilaisia.

Ensinnäkin ottelu pelattiin Tampereella, jonne yleisön houkutteleminen ei ole läheskään yhtä helppoa kuin Helsinkiin. Toiseksi voitottomien otteluiden putki ja ylipäänsä ilmapiiri Suomen maajoukkueen ympärillä on ollut aiheellisestikin äärimmäisen negatiivinen.

Moni suomalainen on jalkapalloihminen. 140 000:n ylittänyt lisenssipelaajien määrä kertoo riittävästi. Samoin eilinen yleisömäärä. Vielä 1990-luvulla maajoukkueen pelejä seurasi lähes järjestään paikan päällä alle 10 000 katsojaa.

Islannin ihannointi runsaan vuoden takaisista EM-kisoista lähtien on täällä tuttu ilmiö. Vuorollaan on päivitelty Latvian visiittiä vuoden 2000 EM-kisoissa, Kreikan Euroopan mestaruutta 2004 ja niin edelleen. ”Viisaat” ovat vaatineet näiden maiden systeemien apinointia.

Missä Latvia on nyt? MM-karsintalohkonsa viimeisenä Färsaarten ja Andorran takana, kun lohkossa on pelattu jo seitsemän kierrosta kymmenestä. Kreikka ei ole mestaruutensa jälkeen yltänyt lähellekään vastaavaa ja kilpailee nyt jatkokarsintapaikasta mininaapurinsa Kyproksen kanssa.

Tshekki kohtasi sille ratkaisevan tärkeässä karsintaottelussa perjantaina Saksan. Ottelua seurasi Prahan Eden Arenalla alle 20 000 katsojaa. Tappion myötä Tshekin, vuosituhannen vaihteessa EM-finaalissa ja välierissä pelanneen maan mahdollisuudet MM-kisoihin menivät.

Arvokisapaikka ei toisi Suomelle ikuista autuutta ja onnea. Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että sen jälkeenkin voisi olla edessä hyvin nopea paluu matalammalle tasolle. Näin saattaa tapahtua Islannille hyvinkin pian. Realiteetit pelaajamäärissä pelaavat aina aikanaan isompien jalkapallomaiden pussiin älyttömän kovassa kilpailussa.

Suomen arvokisapaikan pohtiminen ei sinänsä ole akuuttia – se tuntuu kenties tyhmältäkin juuri nyt. Erittäin monen mielessä Huuhkajat on ollut jo vähintään pari vuotta yleinen vitsin aihe, jonka surkeudelle on mukavaa kehitellä vitsejä ja hassunhauskoja meemejä. Lajien välinen kilpailu on ymmärrettävää, ja siksi sitä on menestymättömyydellä ilakointikin.

Vittuilu on toisaalta myös välittämistä. Huuhkajat on saavuttanut pitkään aikaan huonoimmasta tulostasosta huolimatta jotain pysyvää: laajan seurannan.