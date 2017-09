Pieniä siirtymiä gallupissa

|

Ylen tuoreessa puoluegallupissa on luettavissa pieniä muutoksia. Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva perussuomalaiset on saanut kannatuksensa nousuun, mutta viime eduskuntavaalien tasosta puolue on vielä kaukana.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja puolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Laura Huhtasaari ovat käyttäneet kriittisiä puheenvuoroja maahanmuuttoa ja Suomen turvapaikkapolitiikkaa vastaan. Tiukka linja saattaa näkyä nosteena kannatuksessa, kun huoli sisäisestä turvallisuudesta on lisääntynyt.

Perussuomalaisten kannatus on Ylen gallupissa 10,3 prosenttia. Nousua on selvästi enemmän kuin muilla puolueilla eli 1,5 prosenttiyksikköä.

Ykkössijaa pitää edelleen kokoomus, jonka kannatus on 20,8 prosenttia. Luku on täsmälleen sama kuin elokuun gallupissa.

Vihreät vahvisti asemiaan toiseksi suosituimpana puolueena. Vihreiden kannatus on nyt 17,8 prosenttia, jossa on kasvua 0,2 prosenttiyksikköä. Ero keskustaan ja SDP:hen on kasvanut.

Keskustan ja SDP:n alamäki jatkuu edelleen. Keskustan kannatus on 16,2 prosenttia, joka on 1,1 prosenttiyksikköä elokuuta pienempi.

Heikompaan suuntaan jatkaa myös demareiden kannatus. SDP:lle mitattiin 15,6 prosentin kannatus, jossa on laskua 0,3 prosenttiyksikköä. Puheenjohtaja Antti Rinteen paineet kasvavat samaa tahtia kuin SDP:n gallupkäyrä sojottaa alaspäin.

Perussuomalaisista eronnut sininen ryhmä ei ole noussut lentoon. Gallupin mukaan sinisten suosio on vain 1,4 prosenttia, jossa on laskua 0,2 prosenttiyksikköä. Näin matalat luvut eivät lupaa helppoa tulevaisuutta omaa paikkaansa puoluekartalta hakevalle ryhmälle.

Nopeita johtopäätöksiä tuoreesta puoluegallupista ei voi vetää. Perussuomalaisten nousupiikin taustalla näkyy kasvanut huoli Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Samalla kuitenkin vihreiden nousu ja kokoomuksen vahva asema kertovat, että esimerkiksi maahanmuuttokielteisyys ei ole merkittävästi lisääntynyt.

Keskinäisessä mittelössä perussuomalaiset ovat selvässä johdossa puolueesta irtautuneisiin sinisiin nähden.