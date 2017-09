Väestönkasvu syö kehityksen tulokset

|

Globalisaation sekä tieteen ja teknologian kehityksen myötä miljoonat ovat nousseet köyhyydestä muutamassa vuosikymmenessä. Keskiluokkaistuminen on käynnissä monissa muutama vuosi sitten maailman köyhimpiin kuuluneissa maissa.

Positiivisen kehityksen päällä leijuu kuitenkin väestönkasvun sysimusta pilvi. Väestönkasvu aiheuttaa ongelmavyyhdin, joka tuhoaa kehityksen edellytykset ja säteilee kauas myös vauraaseen Pohjois-Eurooppaan.

Vielä 1960-luvulla väkiluku oli kolme miljardia – ja puolet ihmiskunnasta näki nälkää. Nyt maailmassa on jo 7,6 miljardia ihmistä ja joka vuosi väkiluku kasvaa yli 80 miljoonalla. Nykytahdilla maailman väkiluku jatkaa kasvuaan kymmeniä vuosia ja tasaantunee lopulta noin 10–11 miljardin tienoille.

Maapallon kantokyvyn on ennustettu romahtavan jo monta kertaa, mutta ruuan ja energiantuotantoa on pystytty kehittämään väestönkasvua nopeammin. Väestön 6-kertaistuessa 1776–1975 maailman reaalinen kansantuote 80-kertaistui.

Väestönkasvu on ongelma Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, monin paikoin Aasiassa ja Intiassa, jonka väkiluku ylittää muutaman vuoden kuluttua Kiinan. Afrikan väestö paisunee 80 vuodessa yli nelinkertaiseksi, jopa 4,4 miljardiin. Itä-Afrikan maista muun muassa Tansaniassa ja Keniassa talous kasvaa lupaavasti, mutta väestö kasvaa sitäkin nopeammin.

Työttömyydestä ja kuivuudesta jo nyt kärsivän Kenian 46 miljoonaisesta väestöstä puolet ovat alle 18-vuotiaita. Väkimäärä kasvaa vuodessa 2,6 prosenttia – eli noin miljoonalla.

Pakolaisia on yksin Afrikan sarvessa lähes kolme miljoonaa, koko maailmassa ennätykselliset 65,6 miljoonaa. Tänä vuonna kuivuus on yhä pahentanut pakolaiskriisiä.

llmastonmuutos aiheuttaa kuivuuksia, tulvia ja tautiepidemioita tulevaisuudessa yhä tiheämpään tahtiin. Viime vuosien pakolaiskriisi on todennäköisesti ja valitettavasti vasta alkusoittoa tulevalle.

Kun kymmenet tai sadat miljoonat ihmiset lähtevät liikkeelle ruuan, sodista ja taudeista vapaan elinkelpoisen asuinpaikan toivossa, on hartaimmankin teknologiauskovaisen ihmisen kehitysoptimismi kovilla. Järkevästi kohdistetusta kehitysavusta leikkaaminen ei ole nykytilanteessa perusteltua.