Veroalea ei tullut, poliisirahaa lisää

Suuria yllätyksiä ei hallituksen budjettiriihestä tullut ulos. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus nuiji budjetin nopeasti kasaan, ja kolmen puolueen johto esitteli saavutuksia tyytyväisenä.

Jos joku odotti tuntuvia verohelpotuksia, joutui pettymään. Pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) korostivat, että kokonaisveroaste ei ensi vuonna nouse. Kevennykset kohdistetaan pieni- ja keskituloisiin, mutta verotuksen progressio säilyy korkeana.

Suurin mielenkiinto kohdistui juuri verotukseen. Veronkevennyksiin hallitus käyttää Orpon mukaan 300 miljoonaa euroa. Sitä rahoitetaan nostamalla välillisiä veroja 145 miljoonaa euroa. Ainakin alkoholi kallistuu.

Hallitus keskusteli hyvätuloisten solidaarisuusveron alarajan palauttamisesta takaisin 90 000 euron vuosituloihin. Veroa kiristettiin laskemalla alarajaa niin, että tänä vuonna solidaarisuusvero koskee kaikkia vähintään 73 100 euroa vuodessa ansaitsevia henkilöitä. Tätä käytäntöä jatketaan, eli alarajaa ei nosteta ensi vuonna.

Päätös tehtiin vain vuodeksi, mutta pahalta näyttää, että väliaikainen veronkorotus on hyvää vauhtia muuttumassa pysyväksi. Käytäntö ei yhtään paranna luottamusta politiikkaan.

Talouskasvu antoi hyvää vetoapua budjettivääntöön. Silti valtion velkaantuminen jatkuu ensi vuonna, vaikka vauhti hidastuukin. Tulojen ja menojen tasapainottaminen vaatii vielä toimia, joista tärkein tavoite on työllisyysasteen nosto 72 prosenttiin. Hallitus joutuu vielä kurkottamaan kohti tavoitetta. Tulevaisuudessa työllisyysasteen pitäisi olla vielä korkeampi, jotta nykyiset hyvinvointipalvelut voidaan pitää yllä.

Turvallisuuteen on luvassa lisää rahaa. Myös terrorismilakeja kiristetään. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet halutaan palauttaa nopeammin, ja uhka-arvion perusteella henkilö otetaan tarvittaessa talteen. Tarkoitus on myös kriminalisoida laittomasti maassa olevien ihmisten piilottelu.

Budjetin veroratkaisuja mitataan syksyllä käynnistyvissä palkkaneuvotteluissa. Ainakaan ensitietojen perusteella mitään suurta veroporkkanaa ei ole luvassa maltillisten palkkaratkaisujen tueksi.

Hyvää budjetissa on työttömyysturvan tiukkojen ehtojen keventäminen, mikä helpottaa opiskelua ja yrittäjäksi ryhtymistä.

Edit. Juttua muokattu 1.9. klo 17.10. Korjattu virheellinen tieto solidaarisuusveron alarajasta, joka artikkelissa oli virheellisesti 72 000 euroa. Oikea alaraja on tänä vuonna 73 100 euroa.