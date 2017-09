Vilpas on myynyt tuplasti enemmän kausikortteja Korisliigaan kuin viime kaudella

|

Vilppaan kaudesta voi odottaa miesten Korisliigan mittapuulla ennennäkemätöntä yleisöryntäystä jo ennen kuin ensimmäistäkään ottelua on pelattu. Jo viime kaudella salolaiset keräsivät runkosarjan otteluihinsa keskimäärin yli 450 katsojaa enemmän kuin mikään muu joukkue.

Vilpas on myynyt lähes 500 kausikorttia, kun viime kaudella myytyjen korttien määrä oli noin 250. Lisäksi juniorijoukkueiden pelaajille ja valmentajille sekä muille toimihenkilöille on myönnetty viitisensataa kausikorttia. Kaikkiaan kortteja on siis melko tasan tuhat.

Vertailun vuoksi: miesten Korisliiga teki viime kaudella runkosarjassa yleisöennätyksen, 941 katsojaa/ottelu. Vilppaan osalta jo pelkästään kausikorttien lukumäärä on siis suurempi kuin liigan yleisökeskiarvo.

Vilppaan katsojakeskiarvo viime kauden runkosarjassa oli 1 594, mikä ylitti edelliskauden lukeman lähes neljälläsadalla. Muutos oli valtava, vaikka Vilpas liigan yleisömäärien ykkönen jo kaudella 2015-2016. Koko kauden keskiarvo nousi pudotuspelien myötä 1 754:een.

Miesten Korisliiga käynnistyy Salohallissa keskiviikkona kello 18.30 ottelulla Vilpas-KTP. Salkkarin suuri Korisliigan ennakkopaketti ilmestyy keskiviikon lehdessä.