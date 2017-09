Wilma voitti muistilaput

|

Wilma on tullut osaksi lapsiperheiden arkea. Wilma on netissä toimiva ohjelmisto, jolla koulut ympäri Suomea kommunikoivat oppilaiden ja näiden vanhempien kanssa. Wilma on käytössä tuhansissa kouluissa, ja siitä on tullut eräänlainen normi. Wilmaa käytti jo muutama vuosi sitten yli kaksi miljoonaa suomalaista, ja se oli käytössä yli 95 prosentissa suomalaiskouluista. Salossa Wilma otettiin käyttöön 2010-luvun alussa.

Wilma on alun perin suomalaisen ohjelmistotalo Starsoft Oy:n luomus. Starsoft perustettiin 1987. Viime vuonna suuri norjalainen Visma-konserni osti Starsoftin, joka nimettiin Visma InCommunity Oy:ksi.

Käytännössä Wilma on passittanut koulun ja kodin väliä ennen kulkeneet muistilaput ja -vihkot eläkkeelle. Se on myös vienyt myös pohjan monilta selityksiltä pois: kaikilla on kännykkä, ja siinä nettiyhteys, joten esimerkiksi tieto kokeista ja lukujärjestyksestä kulkevat periaatteessa aina koululaisen mukana.

Järjestelmä toimii reaaliajassa ja vanhemmat saavat viestin heti, kun opettajat ne Wilmaan kirjaavat. Viesti voi olla kehu, koenumero, moite tai ilmoitus poissaolosta. Wilmassa on lukujärjestys ja oma paikkansa yleisille tiedotteille koulun tapahtumista.

Wilmaan suhtaudutaan pääasiassa positiivisesti. Sekä oppilaat, opettajat että vanhemmat pitävät Wilmaa helppokäyttöisenä ja käytännöllisenä. Tieto kulkee ja yhteydenpito paranee koulun ja kodin välillä.

Myös ikävät asiat tulevat heti vanhempien tietoon. Jos koululainen on tehnyt jotain luvatonta, ovat vanhemmat saman tien kartalla.

Kriitikot ovat ehtineet kutsua Wilmaa myös ”lasten rikosrekisteriksi”, jonne vihaiset opettajat listaavat kaikki koululaisen virheet, unohtamiset tai huonon käytöksen.

Ei kuitenkaan liene järjestelmän vika, jos myös ikävistä asioista viestitään. Mikäli negatiivinen palaute kohdistuu usein samalle oppilaalle, se voi toki kodeissa tuntua ikävältä eikä kannustavalta.

Wilman kautta voi myös antaa oppilaalle positiivista palautetta. Viestinnän tasapainon säilyttämisessä on opettajilla omat haasteensa, varsinkin isoissa kouluissa, joissa opettajalla voi olla parikin sataa oppilasta.