Auringon punasivat metsäpalojen hiukkaset ja Saharan hiekkapöly – ”satelliittikuvasta näkyy yhtenäinen pölyvana”

Eteläisessä Suomessa aurinko on värjäytynyt punaiseksi, koska Suomeen on kulkeutunut metsäpalojen hiukkasia Etelä-Euroopasta sekä hiekkapölyä Saharan aavikolta.

– Satelliittikuvasta näkyy hyvin, että kyse on yhtenäisestä pölyvanasta, joka tulee Hollannin ja Etelä-Ruotsin kautta eteläiseen Suomeen ja Itä-Eurooppaan, kertoo vanhempi tutkija Seppo Hassinen Ilmatieteen laitokselta STT:lle.

Hassisen mukaan ilmiön takana ovat pääosin Portugalin metsäpalojen hiukkaset. Karkeasti arvioiden suunnilleen kolmannes on Saharan hiekkapölyä.

Punertavasta taivaasta ja auringosta tehtiin jo eilen havaintoja ainakin Britanniassa. Ilmiötä selittävät niin Britanniassa kuin Suomessa Ophelia-hurrikaanin rippeet.

– Ophelia-hirmumyrskyn jäänteet aiheuttivat liukuhihnamaisen ilmiön, joka kuljetti ensin pölyä ja savua Britanniaan ja Irlantiin – ja sen jälkeen Suomen ja Fennoskandian suuntaan, kertoo Hassinen.

Hänen mukaansa hiukkaset ja pöly kulkeutuvat ilmavirtojen mukana pois suhteellisen nopeasti Suomesta.

– Todennäköisesti kyseessä on vain tämän päivän ilmiö, arvioi Hassinen STT:lle.

Ilmatieteen laitos kertoi aamupäivällä Twitterissä, että hiukkasia ja hiekkapölyä on kulkeutunut etelärannikolle. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella punaiseksi värjäytyneestä auringosta on tehty havaintoja myös muualta Suomesta.

Ilmatieteen laitoksen Hassinen kertoi aamupäivällä, että satelliittikuvan perusteella hiukkaset ja hiekkapöly ovat saavuttaneet ainakin Suomen eteläiset osat, enintään Vaasa-Joensuu-tason korkeudelle asti. Ilmavirrat vaikuttavat niiden liikkeisiin.

STT

