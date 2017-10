”Emme halua natsivihaasi!” – valkoista ylivaltaa kannattavien johtohahmon puhe raivostutti Floridassa

|

Floridan yliopisto Gainesvillessä muistutti torstaina ennemmin sotatannerta kuin opinahjoa.

Yliopiston viereiset tiet oli suljettu liikenteeltä, ja alueella partioi poliiseja. Paikallislehti Orlando Sentinel uutisoi sotilasajoneuvoista, joiden nähtiin ajavan kohti Gainesvilleä.

Yliopistolla noin 45 metrin päässä toisistaan kokoontuivat Richard Spenceriä vastustavat ja tukevat mielenosoittajat. Suurin osa ihmisistä oli saapunut vastustamaan Spenceriä.

– Me emme halua natsivihaasi! Natsimoska pois kaduiltamme, mielenosoittajat huusivat uutiskanava CNN:n mukaan.

Spencer kannattaa valkoista ylivaltaa, ja hän oli mukana järjestämässä veriseksi kääntynyttä äärioikeiston mielenosoitusta Charlottesvillessä elokuussa. Mielenosoituksessa kuoli 32-vuotias nainen, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon.

Spencerin puheen pelättiin lietsovan mielenosoituksia myös Gainesvillessä. Floridan kuvernööri Rick Scott reagoi tilanteeseen määräämällä alueelle poikkeustilan. Uutistoimisto AFP:n mukaan yliopisto maksoi yli 400 000 euroa lisättyjen turvatoimien takia.

”Kehotan kaikkia pysymään loitolla”

CNN:n haastattelussa Spencer sanoi olevansa otettu poikkeustilan asettamisesta.

– Olen samassa seurassa hurrikaanien, hyökkäävien armeijoiden ja zombikatastrofien kanssa, hän sanoi.

Floridan yliopisto ei kutsunut Spenceriä puhumaan, mutta suostui vuokraamaan tälle tilat sananvapauden perusteella.

Yliopiston rehtori Kent Fuchs pyysi tiedotteessaan opiskelijoilta, etteivät he antaisi Spencerille tämän toivomaa huomiota.

– He yrittävät houkutella joukkoja ja provosoida reaktioita kiinnittääkseen median huomion. Kehotan kaikkia pysymään loitolla Spenceristä ja hänen kannattajistaan.

Spencer ei esiintynyt avoimessa yleisötilaisuudessa. Brittilehti Guardianin mukaan Spencer ryhmineen kontrolloi sitä, ketkä pääsivät yleisöksi ja he myös valitsivat, ketkä toimittajat pääsivät seuraamaan puhetta.

STT

