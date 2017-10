Espanja päättää Katalonian itsehallinnon kaventamisesta

|

Espanjan hallitus kokoontuu tänään pohtimaan, mitä valtaoikeuksia se Katalonialta veisi. Itsehallinnon kaventaminen on vastatoimi Katalonian itsenäistymispyrkimyksille.

Espanjan perustuslain mukaan keskushallinnolla on oikeus rajoittaa maakunnan itsehallintoa artiklan 155 nojalla. Toimet tarvitsevat myös Espanjan senaatin hyväksynnän.

Katalonialla on tällä hetkellä laaja autonomia muun muassa hallinnossa, koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Sillä on myös omat poliisivoimat.

Autonomia on Kataloniassa äärimmäisen herkkä asia. Kenraali Francisco Franco lakkautti Katalonian itsehallinnon sotilasdiktatuurina aikana.

Itsehallintoon puuttumisen pelätään aiheuttavan levottomuuksia. Katalonian johtaja Carles Puigdemont on uhannut maakunnan julistautuvan itsenäiseksi yksipuolisesti, jos itsehallintoa heikennetään.

STT

