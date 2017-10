Espanjan hallitus aikoo rajoittaa Katalonian itsehallintoa – aluehallinnon johtajan vastaus ei kelvannut

|

Espanjassa Katalonian itsenäistymisäänestystä seurannut sisäpoliittinen kriisi kiihtyy. Espanjan hallitus on ilmoittanut, että se aikoo lauantaina hyväksyä artiklan, jolla Katalonian itsehallintoa rajoitetaan.

Espanjan perustuslain artikla 155 antaa keskushallinnolle oikeuden ottaa maakuntien hallinto omiin käsiinsä kriisitilanteessa. Sitä ei ole koskaan aiemmin käytetty.

Espanja oli asettanut aamupäivään takarajan Katalonian johtajille ilmoittaa selkeästi, onko Katalonia julistautunut itsenäiseksi. Sen sijaan aluehallinnon johtaja Carles Puigdemont vaati Espanjan hallitusta vuoropuheluun.

Puigdemont sanoi espanjalaismedian julkaisemassa kirjeessä Espanjan pääministerille Mariano Rajoylle, että jos hallitus ei suostu neuvotteluihin, hän vie itsenäistymisen alueparlamentin äänestykseen.

Aluehallinnon johtaja Puigdemont on vältellyt suoran vastauksen antamista. Hän on sanonut, että Katalonialla on oikeus julistautua itsenäiseksi 1. lokakuuta pidetyn kansanäänestyksen jälkeen ja vaatinut neuvotteluja Espanjan hallituksen kanssa. Pääministeri Mariano Rajoyn hallitus ei ole ollut suostuvainen jatkamaan keskusteluja.

