EU-johtajat nakkaavat vaikeita kysymyksiä eteenpäin

EU-maiden johtajat tapaavat tänään Brysselissä muhkealla asialistalla ilman odotuksia suurista päätöksistä.

Lokakuun huippukokouksesta odotettiin vielä alkukesästä rajapyykkiä brexit-neuvotteluille, mutta sellaista siitä ei ole tulossa.

Neuvottelut ovat edenneet heikosti, eivätkä EU:n 27 johtajaa aio antaa komissiolle lupaa aloittaa keskusteluita Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta. Katseet kohdistetaan seuraavaksi joulukuun huippukokoukseen.

Britannian pääministeri Theresa May käyttää silti mahdollisuutensa suostutella EU-kollegoitaan, sillä hänen on määrä pitää puheenvuoro illallisen aikana.

Lisää rahaa Afrikka-rahastoon

Maahanmuuttokriisin lähtösyihin puuttuminen on yksi päivän herkimmistä kysymyksistä varsinkin kun kyse on rahasta.

Jäsenmaiden toivotaan lisäävään rahoitustaan Afrikka-hätärahastoon, jonka suuruus on tällä hetkellä alle 3 miljardia euroa. Keskustelua odotetaan varsinkin siitä, toimiiko rahasto tarpeeksi tehokkaasti. Jäsenmailta ei vielä odoteta lupauksia uusista panostuksista.

Turvapaikkajärjestelmän uudistaminen sysätään tuonnemmas. Neuvottelut ovat olleet jo pitkään jumissa, ja päättäjien odotetaankin hoputtavan toisiaan, jotta neuvottelut Dublin-järjestelmän uudistamisesta etenisivät. Tai jotta ”oikea tasapaino vastuun ja solidaarisuuden väliltä löytyisi”, kuten kokouksen loppupäätelmien luonnoksessa muotoillaan.

Tilannekatsaukseksi jää myös keskustelu pysyvästä rakenteellisesta puolustusyhteistyöstä. Jäsenmaiden odotetaan ilmoittavan halukkuudestaan lähteä siihen mukaan loppuvuoteen mennessä.

EU:n ja Turkin suhteista on luvassa vakava keskustelu, mutta päätöksiä ei odoteta.

Digiverotuksesta kannat jakautuvat

Tiukkaa keskustelua odotetaan myös digitaalisten yritysten verotuksesta.

EU-maat yrittävät saada osansa digijättien veronmaksusta, minkä takia maat harkitsevat, että yhtiöitä verotettaisiin poikkeuksellisesti EU:ssa kertyneen liikevaihdon perusteella.

Korkean EU-lähteen mukaan jännitteitä voi olla luvassa, sillä EU-maat ovat eri linjoilla siitä, millä tasolla digiyritysten verotuksen pelisäännöistä pitäisi sopia. Osa EU-maista, Suomi mukaan luettuna, toivoo EU:ta laajempia pelisääntöjä, kun taas osa valtioista pitää EU:ta oikeana tahona.

Pienenä yksityiskohtana kokouksen loppupäätelmiin on tiettävästi tulossa maininta tekoälyn tärkeydestä. Suomen toiveesta EU-maat toivovat, että komissio hahmottelee ensi vuoden alussa tekoälyn mahdollisuuksia. Tekoälyllä tarkoitetaan tietokoneiden tai ohjelmistojen tekemiä yhä monimutkaisempia päättelyitä.

