EU-maat harkitsevat Turkin lähentymisrahojen rukkaamista

EU-maat harkitsevat Turkin lähentymisrahojen leikkaamista tai kohdentamista uudelleen, koska jäsenyysneuvottelut eivät etene. EU-johtajat puivat huippukokouksessa pitkään Turkin heikentynyttä sananvapaus- ja oikeusvaltiotilannetta.

AFP:n mukaan Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi kokouksen jälkeen ajavansa rahojen leikkaamista.

Rahojen leikkaamisella viestitään, ettei EU hyväksy Turkin hallinnon toimia epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan EU-maiden yhteinen näkemys oli, että neuvotteluyhteys Turkkiin täytyy pitää auki, eikä jäsenyysneuvotteluita jäädytetä.

– Yhteinen tulkinta on, että neuvotteluita kannattaa jatkaa. Mutta kyllä teksti selvästi kovenee, Sipilä sanoi.

Myös Suomi on hänen mukaansa valmis harkitsemaan lähentymisrahojen leikkaamista tai kohdentamista uudelleen. Esillä on esimerkiksi ollut, että rahoja ohjattaisiin kansalaisjärjestöille.

Käytännössä jäsenyysneuvottelut ovat olleet katkolla jo pitkään, eikä uusia neuvottelulukuja ole avattu, koska Turkki on liukunut yhä kauemmas jäsenyyden ehdoista.

AFP:n mukaan yli 50 000 ihmistä on pidätetty vallankaappausyrityksen jälkeen.

