F1-varikon kuumin nimi paljasti jatkosuunnitelmansa, piste spekulaatioille

F1-sarjan nuori tähtikuljettaja Max Verstappen on solminut jatkosopimuksen Red Bull -tallin kanssa. Red Bull ilmoitti perjantaina, että hollantilaiskuljettaja Verstappen jatkaa sen riveissä vuoteen 2020 asti.

Sitkeiden varikkohuhujen mukaan Verstappenin, 20, palveluksista ovat olleet kiinnostuneita myös muut F1-sarjan huipputallit kuten Mercedes ja Ferrari. Huhut Verstappenin aikeista vaihtaa tallia kiihtyivät tällä kaudella, koska Red Bullin auto ei ollut odotetun kilpailukykyinen. Verstappen on kokenut myös useita teknisiä murheita Red Bull -ajokissaan.

Tuore jatkosopimus lopettaa kuitenkin spekulaatiot Verstappenin siirrosta muualle.

– Red Bull on tukenut minua urani alusta asti. Odotan saavuttavani lisää tämän tallin kanssa, Verstappen lausui uskollisesti Red Bullin tiedotteessa.

STT

