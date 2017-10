Hallitus esittää lisätalousarviossaan tukea viljelijöille ja rahaa Tampereen monitoimiareenalle

|

Hallitus on päättänyt tämän vuoden kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Siinä esitetään muun muassa vaikeassa sadonkorjuutilanteessa olevien viljelijöiden tukemista 25 miljoonalla eurolla, josta uutta rahaa on hallituksen mukaan 15 miljoonaa euroa.

Vaikeuksiin joutuneita viljelijöitä on tarkoitus tukea myös muilla tavoin, esimerkiksi kohdistamalla lisämäärärahoja viljelijöiden jaksamishankkeeseen.

Piristynyt talouskasvu näkyy lisätalousarvioesityksessä esimerkiksi siinä, että parantuneen työtilanteen vuoksi syntyneeseen teknologia-alan osaamispulaan pyritään vastaamaan. Hallitus esittää 10 miljoonan euron lisämäärärahaa korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen. Lisäksi hallitus ehdottaa 30,9 miljoonan euron lisäystä laivanrakennuksen innovaatiotukeen.

Lisäksi hallitus esittää Tampereen monitoimiareenan rahoitukseen yhteensä 18 miljoonaa euroa rahapelitoiminnan voittovaroista vuosina 2017-2019, mistä tämän vuoden osuus on 7 miljoonaa euroa.

Vastaanottotoiminnan menoihin esitetään 11,2 miljoonan euron lisäystä.

Tuloarvion muutokset vähäisiä

Kolmannen lisätalousarvion tuloarvion muutokset ovat pieniä verrattuna syyskuussa annettuun toiseen lisätalousarvioesitykseen. Hallitus ehdottaa nyt, että ajoneuvoveron tuottoarviota korotetaan 15 miljoonalla. Lisäksi sekalaisten tulojen kehityksen arviota ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 12 miljoonalla eurolla.

Lainanottotarve on hallituksen mukaan tänä vuonna 4,5 miljardia euroa.

Lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän viikon torstaina.

