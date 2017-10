Hallitus horjahti kriisin partaalta jälleen uuteen sote-sopuun

|

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus vei jälleen kerran hallituksen kriisin partaalle, mutta hallituspuolueet vakuuttivat keskiviikkona sovun valinnanvapauslaista löytyneen. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi lain etenevän torstaina eduskuntaryhmien käsiteltäväksi. Alun perin ryhmien piti käsitellä lakiluonnosta jo viime torstaina.

Kokoomuksen ja keskustan välisen kiistan ytimessä on viime kädessä ollut asiakassetelin käytön laajuus erikoissairaanhoidossa. Valinnanvapautta tiukasti ajanut kokoomus on tullut puheenjohtajansa, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan asiassa vastaan, mutta niin ovat hänen mukaansa tulleet kaikki muutkin.

– Kaikki varmaan tulivat vastaan, koska siinä piti ihan aidosti hakea järkevä kokonaisuus, hän sanoi.

Orpon mukaan myös kokoomuksen mielestä pääsääntö erikoissairaanhoidossa on, että ylivoimaisesti suurin osa siitä on julkista palvelua ja asiakassetelit ovat käytössä vain silloin, kun se on järkevää.

– Eli soveltuvin osin voidaan hankkia erikoissairaanhoidon palveluita myös yksityiseltä puolelta.

Hän ei halua arvioida, mikä prosentti hoidoista voisi olla asiakassetelillä hankittavaa. Esimerkkinä hän mainitsi lonkkaleikkaukset.

Orpon mukaan kokoomus ei ole ajanutkaan rajatonta asiakassetelin käyttöä.

– Ei meillä ole ikinä ollut sellaista tarkoitusta, että se olisi vapaa temmellyskenttä, ei koskaan.

”Tekstejä yritetään hyväksyttää pörriäisissä”

Puheet hallituskriisistä saivat jälleen vauhtia, kun keskustan ja kokoomuksen välille kehkeytyi keskiviikkona julkisuudessa sanasotaa sotesta.

Keskustan kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kirjoitti Facebookissa, että neuvotteluissa oltiin pattitilanteessa, koska kokoomus ei kuuntele asiantuntijoita eikä virkamiehiä.

– Neuvottelut ovat pelkkää farssia, kun tekstejä yritetään hyväksyttää lankoja pitkin pörriäisissä, Heikkinen kirjoitti.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) ei allekirjoittanut väitettä ohjeiden ottamisesta terveysfirmoilta.

– Sanoisin näin, että aikamoisella kokemuksella minäkin sosiaali- ja terveyspuolelta olen. Ei minun tarvitse ottaa mistään mitään, kyllä minulla on ihan omatkin aivot.

Risikon mukaan neuvottelut eivät ole tulehduttaneet välejä, mutta yksityiskohtiin on jouduttu käyttämään aikaa ja vaivaa.

Rinne: Ei pyydetty hallitukseen

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että keskustan ja kokoomuksen välit hallituksessa ovat soteriitelyn takia niin tulehtuneet, että Sipilä olisi jo tiedustellut, tulisiko SDP kokoomuksen tilalle hallitukseen.

Sipilä vakuutti, että hallituskriisiä ei ole. Hän kiisti olleensa SDP:hen yhteydessä muulloin kuin viime kesänä perussuomalaisten hajoamisen yhteydessä.

– Demareilta tuli silloin selkeä vastaus, että vain vaalien kautta. Kunnioitan sitä heidän ilmoitustaan, Sipilä sanoi.

Myöskään SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan SDP:tä ei ole suoraan pyydetty hallitukseen. Hän sanoi STT:lle, että on kuitenkin käynyt keskusteluja tilanteesta muiden puoluejohtajien kanssa.

Pääministeri myönsi, että osittain reformiryhmän väsymyksenkin takia sote-väännössä on ollut kaikenlaista ilmassa.

– Mutta kyllä näiden yli pitää nyt vain katsoa eteenpäin.

Sipilä huomautti, että myös lausuntokierroksen palaute kuunnellaan vielä tarkkaan ja esitystä justeerataan, jos tarvetta on. Sipilän mielestä enää ei ole varaa törmätä perustuslakiongelmiin.

Saarikko: Asiantuntijoiden huolet erikoissairaanhoidosta on kuultu

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että asiantuntijoiden huolet erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta on kuultu valinnanvapauslakia valmisteltaessa.

Muun muassa kirurgit ottivat tiistaina vahvasti kantaa valinnanvapauslakiin. He ilmaisivat huolensa julkisen erikoissairaanhoidon ja etenkin päivystysjärjestelmän tulevaisuudesta. Kirurgien mukaan järjestelmä uhkaa jopa romahtaa.

– Kyllä sote-asiantuntijoita on haluttu tässä kuunnella, jotta järjestelmästä tulee kestävä ja parempi suomalaisten kannalta, myös vaikkapa päivystystilanteissa ja muuten kriittisissä tilanteissa, Saarikko vakuutti.

Hänen mukaansa huolta on nyt paljon sellaisesta, mistä ei ole vielä ollut konkreettisia lakipykäliä tarkasteltavana.

– Mutta tuon kirurgien lausunnon luin hyvin tarkkaan läpi, ja tunnistin ne huolet. Ja siksi erikoishuomiomme onkin liittynyt juuri erikoissairaanhoidon osuuteen tässä loppumetreillä.

