Hallitusryhmät valmiit hyväksymään soten valinnanvapauslain lähettämisen lausuntokierrokselle

Soten valinnanvapauslaki on etenemässä lausuntokierrokselle. Sekä kokoomuksen, keskustan että sinisten eduskuntaryhmät ovat hyväksyneet valinnanvapauslain lähettämisen lausuntokierrokselle.

Kokoomuksen ryhmä käsitteli asiaa iltapäivän kokouksessaan ja on valmis lähettämään neuvotteluratkaisun lausuntokierrokselle. Ryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan kokoomuksen ryhmä kiinnitti erityisen paljon huomiota potilaan näkökulmaan eli siihen, että valinnanvapausuudistus parantaa ihmisten hoitoonpääsyä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että kokonaisuus hyväksyttiin ryhmässä lopulta yksimielisesti, mutta samalla todettiin, että se ei ole täysin ongelmaton. Kaikkosen mukaan ryhmä haluaa kuulla vielä asiantuntijoiden näkemyksiä ja arvioita valinnanvapaudesta. Jos lausuntokierroksella tulee selviä viestejä, että tätä pitää edelleen korjata, niin keskustan mielestä niin täytyy tehdä, Kaikkonen sanoi.

Myös sinisten eduskuntaryhmä hyväksyi esityksen etenemisen lausuntokierrokselle yksimielisesti, kertoo ministeri Sampo Terho (sin.). Terhon mukaan siniset ovat prosessin alusta saakka korostaneet haluavansa, että valinnanvapaus toteutuu. Terhon mukaan siniset haluavat, että valinnanvapaudesta tulee nyt jokaisen perusoikeus eikä vain varakkaiden etuoikeus.

”Julkisella sektorilla kustannuksia, joita yrityksillä ei ole”

Keskusta ja kokoomus ovat olleet eri linjoilla siitä, kuinka suuri rooli yksityisille yrityksille annetaan palveluiden tuottamisessa.

– Kieltämättä se meidän näkökulma on ollut nyt viime päivinä julkisen puolustamisessa, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi Brysselissä.

Vaatimuksisissa julkisen ja yksityisen puolen kilpailuneutraliteetista unohdetaan hänen mukaansa usein, että julkisella sektorilla on kustannuksia, joita yrityksillä ei ole.

– Kilpailuneutraliteetti täytyy katsoa tasapainoisesti molemmilta puolilta, jotta myöskin meidän hyvä julkinen järjestelmä pystyy vastaamaan uuteen tilanteeseen, jossa kilpaillaan asiakkaista.

Oppositio kritisoi hallituksen valinnanvapausesitystä markkinavetoiseksi

Oppositio ruoski hallitusta sote-uudistuksen tiimoilta eduskunnan kyselytunnin aikana.

Hallitus sai risuja muun muassa siitä, että se julkisti luonnoksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauslaista juuri ennen kyselytuntia. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi, ettei materiaaleja voitu toimittaa oppositiolle ennen kuin asiaa oli käsitelty hallituksen eduskuntaryhmissä.

Oppositiopuolueista sote-ratkaisua kritisoitiin myös markkinavetoiseksi. Antti Rinne (sd.) ja Paavo Arhinmäki (vas.) sanoivat sen olevan täysin kokoomuksen malli.

Saarikko: Ei saa muodostua tavaratalovaikutelmaa

Valinnanvapauden äärelle ei saa muodostua tavaratalovaikutelmaa, vaan sote-ammattilainen arvioi aina palvelutarpeen. Näin kiteytti kantansa asiakasseteliin perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko mennessään esittelemään kiisteltyä valinnanvapausmallia keskustan eduskuntaryhmälle.

Saarikon mukaan tämä oli keskustan ja kokoomuksen käsittelytapojen ero asiassa. Hän painottaa, että valinnanvapaus on väline, ei itsetarkoitus.

– Asiakasseteli on tässä mallissa maakunnille keino, jota sen asukkaille on tietyissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarjottava. Lähtökohtaero käsittelytavassa (kokoomuksen ja keskustan) oli se, että itse painotan sitä, että valinnanvapauden äärelle ei saa muodostua tavaratalovaikutelmaa, vaan aina kaikki palveluiden saamiset perustuvat sote-ammattilaisen tekemään palvelutarpeen arviointiin, Saarikko kommentoi medialle.

Saarikko sanoo, että viime päivinä on keskusteltu valinnanvapauden yhden työkalun osiosta osana erikoissairaanhoitoa. Hän aikoo esitellä ryhmälle koko ison kokonaisuuden tänään.

– Pidän perusteltuna, että käymme hyvän ja analyyttisen keskustelun. Olen pitänyt ryhmää ajan tasalla matkan varrella myös neuvotteluista, eli sinänsä yllätyksiä heille ei ole tulossa.

