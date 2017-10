Harvemmin pihviä lautaselle

|

VIRPI LIETZÉN. Perheen kasvissyöjä on vuosien varrella väännellyt ja käännellyt mieltäni niin, että ymmärrän jo hyvin syyt lihan syönnin lopettamiseen. Käännytystyö on saanut aikaan sen, että olen periaatteessa kasvissyöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olen liian laiska muuttamaan kaikkia syömistottumuksiani.

Valmiuksissa tässä kuitenkin ollaan. Soijarouhe, tofu, sieniproteiini quorn ja uusimpana maidosta tehty, runsasproteiininen ruokarae ovat jälkikasvun ruokavaliosta tuttuja ruokia.

Kun kananmunia ja maitotuotteita ei jättäisi ruokavaliosta pois, olisi kasvissyöjäksi ryhtyminen melko vaivatonta. Hyviä proteiinilähteitä on kauppojen hyllyillä koko ajan enemmän. Härkis ja nyhtökaura ovat jo monille tuttuja ja lisää vastaavia tuotteita on varmasti tulossa.

Ainakin vielä syön kuitenkin myös lihaa. Pihvi maistuu toisinaan ja broileri on yleinen arkiruoka.

Ajatus kasvissyöjäksi ryhtymisestä voi äkkiä muuttua todeksi. Joka kerta, kun julki tulee jokin asia eläinten huonosta kohtelusta, ajatus lihan syönnin lopettamisesta vahvistuu. Broileri maistui pahalta pitkän aikaa sen jälkeen, kun selvisi, että suomalaisyrityksen Virossa sijaitsevassa kanalassa heitettiin eläviä linnunpoikasia roskiin. Asia kuvotti, vaikka ei Suomessa tapahtunutkaan.

Ravintolassa suurta broilerileikettä syödessä mieleen nousee myös vastenmielisiä kuvia. Suomeen tuodaan paljon siipikarjanlihaa Thaimaasta. En ole niin naiivi, että ajattelisin eläinsuojelun ja Thaimaan maataloustuotannon kovinkaan paljon liittyvän yhteen.

Onneksi kaupoissa myytävä tuore broilerinliha on pääosin kotimaista. Siitä voi nimittäin olla varma, että jos haluaa syödä mahdollisimman hyvin kohdeltujen eläinten lihaa, kannattaa valita kotimaista.

Tarkkana pitää tuottajien ja elintarviketeollisuuden Suomessa silti olla. Eläinten huonoon kohteluun ei ole varaa vaan päinvastoin hyvä julkisuus on tärkeää.

Maidontuotannossa asiat on hoidettu hyvin. Maitotilojen avoimien ovien päivät ja navetoiden esittely on parasta mahdollista mainontaa. Kuluttajat voivat itse nähdä, että eläimillä on hyvät olot. Moni kasvissyöjä käyttääkin maitotuotteita.

Kananmunien tuotanto on myös kohentanut mainettaan viime vuosina. Myös sikojen elinoloja on parannettu.

Hännänhuippuna taitavat tulla broilerikasvattamot. Töitä tulevaisuuden eteen kannattaa alalla tehdä, vaikka siipikarjanliha onkin karitsanlihan ohella ainut lihalaji, jonka kulutus jatkaa Suomessa kasvuaan.

Meitä jälkikasvun periaatteellisesti käännyttämiä keski-ikäisiä lienee paljon. Silloin yksi uutinen voi muuttaa ruokatavat. Nuoremmissa ikäluokissa trendi on muutenkin selvä. Kasvisruoka on yhä suositumpaa, ja lihan syöminen vähenee.

Köyhyydestä vasta ponnistavissa maissa tilanne on toinen: lihan kulutus kasvaa. Samoin kävi aikanaan Suomessa, kun elintaso nousi.

Nyt meillä suomalaisilla on jo syytä vähentää lihan kulutusta. Syömme punaista lihaa keskimäärin kolmekymmentä prosenttia yli terveyssuositusten. Pihvin voisikin aika usein vaihtaa johonkin kasvisruokaan, vaikkei totaalikieltäytyjäksi ryhtyisikään.

Kirjoittaja on toimittaja.