Henkirikoksista epäilty mies paljastui hiv-positiiviseksi – poliisi etsii mahdollisia seksikumppaneita

Raahessa kahden naisen taposta vangittua miestä epäillään nyt myös törkeästä pahoinpitelystä.

Poliisin mukaan epäilty on hiv-positiivinen ja ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä ainakin yhden ihmisen kanssa. Epäilty ei ole kertonut seksikumppanilleen, että hänellä on hiv.

Virkavalta epäilee, että seksikumppaneita on muitakin. Poliisi pyytää, että Tuomas Kangasniemen (entisen Viirelän) kanssa vuosina 2016-2017 sukupuoliyhteydessä olleet ottaisivat yhteyttä poliisiin. Myös tätä aiemmin, esimerkiksi vuonna 2015, miehen kanssa kontaktissa olleiden on rikoskomisario Jan Sormusen mukaan suositeltavaa mennä varmuuden vuoksi testiin.

– On tärkeää, että mahdolliset seksikumppanit ilmoittautuvat poliisille sekä menevät hiv-testiin. He saattavat tietämättään kantaa hi-virusta ja tästä syystä olla hengenvaarassa. He voivat myös tietämättään tartuttaa virusta, poliisi varoittaa.

Yhteyttä voi ottaa poliisin vihjenumeroon 0295 416 194 tai sähköpostitse osoitteeseen tutkinta.raahe@poliisi.fi.

Onko epäillyllä muitakin väkivallantekoja kontollaan?

Kangasniemi vangittiin syyskuussa todennäköisin syin epäiltynä kahden naisen taposta. Uhreista vanhempi eli noin 65-vuotias nainen on epäillyn oma äiti. Nuoremman eli noin 25-vuotiaan naisen ja epäillyn keskinäisestä suhteesta ei ole saatu varmuutta.

– Sitä koetetaan selvittää, onko (nainen) ollut keskustelututtu vai tuttu pidemmältä ajalta, Sormunen sanoo.

Hänen mukaansa henkirikosten tekotavoissa on yhtäläisyyksiä. Etenkin toisen henkirikoksen kohdalla rikosnimike saattaa vielä muuttua taposta murhaksi. Sen tarkemmin Sormunen ei rikosten tekotavasta toistaiseksi kerro.

Epäillyn äiti löytyi kuolleena syyskuussa Raahen Piehingissä sijaitsevasta asunnosta ja nuorempi nainen tyhjältä tontilta Raahen keskustasta.

Epäilty ei ole myöntänyt syyllisyyttään tekoihin.

Poliisi selvittää sitäkin, onko miehellä mahdollisesti myös muita henkirikoksia tai väkivallantekoja kontollaan.

– Sen osalta tehdään esiselvitystä, mutta erillistä rikosilmoitusta ei ole kirjattu tästä asiasta, Sormunen kertoo.

STT

