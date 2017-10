Hermannin koulussa on tutkittu sisäilmaongelmia

|

Hermannin koulun sisäilmatutkimus on valmistumassa ja sen tulokset esitellään oppilaiden huoltajille viikon kuluttua. Kuusi vuotta sitten mittavan peruskorjauksen kokeneessa yläkoulussa on raportoitu oireilua enenevässä määrin parin viime vuoden aikana ja ne on tuotu työsuojeluvaltuutetun tietoon.

– Sen verran opettajakunnassa oli oireilua, että tutkimus päätettiin tehdä – ei näitä tyhjästä teetetä. Tutkimus on tehty kesän kuluessa, Hermannin koulun rehtori Lisa Paavilainen sanoo.

Paavilainen ei toistaiseksi kommentoi tutkimuksen tuloksia.

– Sitä varten järjestetään tiedotustilaisuus, että asiantuntija kertoo siellä, mistä on kyse. En voi kommentoida asiaa mutu-tuntumalta, Paavilainen sanoo.

Salon kaupungininsinööri Janne Lehto sanoo, että sisäilmaongelmista on valitettu parin viime vuoden aikana.

– Tässä vaiheessa voi sanoa vain sen, että Hermannissa on tehty löydöksiä, joilla saattaa olla yhteyksiä havaittuihin oireiluihin, Lehto muotoilee.

Hermannin koulun liikuntasalissa järjestetään viikon kuluttua (11. lokakuuta) oppilaiden vanhemmille tiedotustilaisuus, jossa sisäilmatutkimuksen tehneen Sirate Groupin vanhempi asiantuntija Vesa Koskinen esittelee tutkimuksen ja sen tulokset.

Salon kaupungin edustajina kaupungininsinööri Janne Lehto ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä kertovat tilaisuudessa, mihin toimenpiteisiin tulosten perusteella aiotaan ryhtyä.

Tutkimuksen tulokset ovat jo selvillä, mutta raporttia ei ole vielä luovutettu Salon kaupungille. Kaupungininsinööri Lehdon mukaan marssijärjestys on se, että ensin sisäilmatutkimuksen tuloksista kerrotaan asianomaisille, sitten muille.

