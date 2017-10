Hirmumyrsky uhkaa Japania vaalipäivänä, pääministeri patistaa äänestämään ennakkoon

|

Japania uhkaavat trooppisen hirmumyrskyn rankkasateet sunnuntaina, jolloin maa äänestää parlamenttivaaleissa. Pääministeri Shinzo Abe onkin vedonnut ihmisiin, jotta he äänestäisivät ennakkoon.

Taifuuni Lan on parhaillaan matkalla kohti Japania. Meteorologien mukaan on epätavallista, että taifuunin sateet iskevät näin laajalti Japaniin lokakuussa.

Kannatusmittaukset ovat ennakoineet Aben liberaalidemokraateille voittoa vaaleissa. Tällä viikolla Tokiossa äänestänyt Abe sanoi vaalien ratkaisevan Japanin tulevaisuuden.

Äänestysprosentti on jäänyt alle 60:n kaksissa viime parlamenttivaaleissa. Vuonna 2014 äänestysinto jäi ennätysmäisen alas noin 53 prosenttiin.

Asiantuntijoiden mukaan vaalipäivän sateet vaikuttavat todennäköisesti kannastaan epävarmojen äänestämiseen, kun taas liberaalidemokraattien ja sen kumppanin kannattajat äänestävät säästä riippumatta.

– Jos sunnuntaina sataa, äänestysprosentti ei nouse ja tämä hyödyttää hallitsevaa koalitiota, politiikan tutkija Mikitaka Masuyama arvioi.

Pääministeri Abe ilmoitti ennenaikaisista vaaleista syyskuun lopulla.

STT

Kuvat: