Joulu Salon lapsille -keräys toteutetaan yhteisvoimin

|

Lasten joululahjakeräykset toteutetaan keskitetysti Salossa. Kaupungin sosiaalitoimi, seurakunta ja Vilpas Koripallo ovat yhdistäneet voimansa Joulu Salon lapsille -keräyksessä.

– Haluamme tehdä yhdessä hyvää. Uuteen systeemiin päädyttiin, jotta lahjojen jakaminen on koordinoidumpaa. Ajatuksena on ollut myös järkeistää keräystä ja sitouttaa lahjoittajia, lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Halmetkangas kertoo.

Aikaisempina vuosina seurakunta on pyytänyt lahjatoiveita omalta asiakaskunnaltaan ja sosiaalitoimi omaltaan. Tänä vuonna lahjatoiveet jätetään netissä olevaan kyselyyn. Lokakuun ajan avoinna olevan kyselyn linkki tulee kaupungin nettisivulle.

Marraskuun aikana lahjatoiveita jaetaan niiden toteuttajille useissa eri paikoissa ja lisäksi puhelimitse.

– Keräykseen voi osallistua jokainen antamalla oman kykynsä mukaisen lahjan, Halmetkangas toteaa.

Lahjakeräyksen lisäksi Salossa toteutetaan useamman yrityksen yhteinen Ruokakassikeräys, ja MLL:n Varsinais-Suomen piiri jakaa lahjakortteja Hyvä joulumieli -keräyksen tuotosta.