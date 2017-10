Kärpät nousi Liigan kärkeen murskavoitolla HIFK:sta

|

Muodonmuutoksen viime kaudesta tehnyt Kärpät jatkoi hyviä otteitaan jääkiekkoliigassa ja rynnisti sarjakärkeen kaatamalla HIFK:n kotonaan 5-0.

Edellisen kerran Kärpät on ollut liigakärjessä Lauri Marjamäen alaisuudessa viime vuoden tammikuussa.

– Olemme menneet arjen nautinnon ja ihmisten yhteistyön kautta, ja tulos on ollut varmasti parempi kuin kukaan uskalsi odottaa, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner runoili.

– Välillä tulee sellaisia iltoja, että peli kulkee, ja nyt se kulki kaikilla.

Kärpät on tehnyt eniten maaleja, ja oululaisten maaliero on sarjan paras.

HIFK-voitossa pistepörssin kärkinimet Julius Junttila ja Charles Bertrand keräsivät molemmat kolme tehopistettä. Maalivahti Veini Vehviläisen nollapeli irtosi 21 torjunnalla.

– Se oli ehkä helpoin voitto Kärpille tällä kaudella. Täysin välinpitämätön ja hengetön esitys alusta loppuun, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin pelkisti.

STT

