Kasvun siemen

|

Lauri Inna esitteli tiistaina ensimmäisen budjettinsa Salon kaupunginjohtajana. Talousarvio ei sisällä suuria yllätyksiä, eikä Inna myöskään käyttänyt kovaa kättä karsiessaan lautakuntien esityksiä.

Salon ongelmat ovat olleet samat jo monta vuotta: väkiluku laskee, työttömyys on tilanteen paranemisesta huolimatta korkealla ja verotulot pienenevät. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä menot ovat hieman suuremmat kuin viime vuonna, ja tulos on alijäämäinen.

Inna kuvaa ensimmäistään murrosvaiheen talousarvioksi, ja sitä se onkin. Hän on itse uusi ja tuli kaupunkiin huomattavasti pienemmästä kunnasta, Hattulasta. Myös uusi kaupunginvaltuusto aloittelee kauttaan, eikä kaupunginhallituskaan ole vielä tehnyt yhdessä työtä kuin muutaman kuukauden.

Sote- ja maakuntauudistusta siirrettiin vuodella eteenpäin, mikä vaikuttaa kaikkien kuntien toimintaan. Todellinen murros ja muutos ovat edessä, kun uudistus toteutuu. Tähänkin budjetissa varaudutaan muun muassa pääterveysaseman saneerauksella.

Murroksen lisäksi Inna puhui tiistaina kasvusta. Virallisissa papereissa talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen. Budjettia esitellessään Inna oli varovaisempi ja kertoi, että nyt varjellaan kasvun siementä.

Tavoite on joka tapauksessa kääntää Salon suunta kasvuun. Jotta se olisi mahdollista, perusasioiden pitää olla kunnossa. Siksi kiinteistöstä ja infrastruktuurista on huolehdittava ja palvelu- ja kaupunkirakennetta kehitettävä. Tässä tilanteessa pieni menojen kasvu on hyväksyttävä.

Salo aikoo panostaa myös viestintään ja muun muassa mielikuvamarkkinointiin. Kaupungin rajojen ulkopuolelle halutaan lähettää positiivista viestiä ja vakuuttaa muuttoa harkitsevat ihmiset ja yritykset, että Salossa palvelut pelaavat.

Tavoite on hyvä. Salossa on elinvoimaa rajusta rakennemuutoksesta huolimatta. Myönteistä mielikuvaa voidaan rakentaa vain tosiasioiden varaan. Päättäjien on pidettävä huolta siitä, että kaupunki tekee kaikkensa kasvun vahvistamiseksi.