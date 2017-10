Kataloniaan luvassa vaalit tammikuussa

|

Espanjan hallitus on sopinut oppositiossa olevien sosialistien kanssa, että Kataloniassa järjestetään aluevaalit tammikuussa. Asiasta kertoo sosialistipuolue (PSOE) espanjalaisen median mukaan.

Hallitus aikoo huomenna listata toimet, joihin se ryhtyy Espanjan perustuslain artiklan 155 nojalla. Artikla mahdollistaa maakunnan itsehallinnon rajoittamisen. Toimet tarvitsevat vielä Espanjan senaatin hyväksynnän.

Hallitus oli asettanut Katalonian aluehallinnon johtajalle Carles Puigdemontille eiliselle takarajan ilmoittaa, onko maakunta julistautunut itsenäiseksi. Puigdemontin vastaus ei miellyttänyt hallitusta, vaan se ilmoitti jatkavansa toimia perustuslaillisen järjestyksen palauttamiseksi Kataloniaan.

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy on parhaillaan Brysselissä EU-huippukokouksessa. Saksan ja Ranskan johtajat Angela Merkel ja Emmanuel Macron antoivat eilen Espanjan hallitukselle tukensa kriisissä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan unioni ei ole puuttumassa asiaan.

– Meillä kaikilla on omat tunteemme, mielipiteemme ja arviomme, mutta virallisesti ottaen EU:n väliintulolle ei ole tässä sijaa, Tusk sanoi AFP:n mukaan.

Protestina nostetaan symbolisia summia rahaa

Kataloniassa separatistit ovat tänään osoittaneet mieltään nostamalla joukolla isoja summia rahaa pankeista. Kyseessä on protesti Espanjan keskushallintoa ja Kataloniasta pääkonttorinsa pois siirtäneitä pankkeja vastaan.

Monet protestoijat valitsivat symbolisen summan 155 euroa. Espanjan hallitus aikoo rajoittaa Katalonian itsehallintoa perustuslain pykälän 155 nojalla.

Toiset puolestaan nostivat 1 714 euroa viittauksena vuoteen 1714. Tuolloin kuningas Felipe V:n joukot valtasivat Barcelonan.

– Tämä on yksi tapa protestoida. Emme halua vahingoittaa Katalonian tai Espanjan taloutta, sanoi 42-vuotias lakimies Roser Cobos. Hän oli juuri nostanut 1 714 euroa pankin tiskiltä Barcelonassa.

Kaksi vaikutusvaltaista itsenäisyysmielistä ryhmää kehotti sosiaalisessa mediassa ihmisiä rauhanomaiseen vastarintaan hallitusta vastaan. Kannattajia kehotettiin erityisesti nostamaan rahaa isoimmista pankkiketjuista heti aamulla.

Barcelonan keskustassa pankkiautomaateille jonotettiin. Jollakin automaatilla näkyi jo aamulla lappu, jossa ilmoitettiin sen olevan väliaikaisesti poissa käytöstä.

Katalonian kaksi isointa pankkia CaixaBank ja Sabadell ovat siirtäneet pääkonttorinsa muualle Espanjaan itsenäisyysäänestyksen aiheuttaman epävakauden takia. Näin ovat toimineet myös noin 900 muuta yritystä.

