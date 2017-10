Kataloniaan luvassa väkivaltaisuuksia, jos itsehallintoon puututaan – Katalonian johtajan vastaus ei kelvannut Espanjalle

|

Jos Espanjan hallitus ryhtyy purkamaan Katalonian itsehallintoa, luvassa on väkivaltaisuuksia, uskoo tutkija.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Teemu Tammikon mukaan suurin riski liittyy mielenosoituksiin ja siihen, että turvallisuusjoukot ryhtyvät tukahduttamaan niitä voimatoimin.

– Näissä yhteenotoissa tulee aina loukkaantumisia, kuten on jo nähty. On aina riskinä, että tulee myös kuolonuhreja, mikä kärjistäisi tilannetta entisestään, Tammikko arvioi STT:lle.

Espanjan hallitus ilmoitti aiemmin tänään, että Katalonian itsehallintoa ryhdytään purkamaan. Hallitus aikoo lauantaina hyväksyä asiaa koskevan perustuslain artiklan.

Artikla 155 antaa keskushallinnolle oikeuden ottaa maakuntien hallinto omiin käsiinsä kriisitilanteessa. Sitä ei ole koskaan aiemmin käytetty.

Tammikon mukaan nähtäväksi jää, kuinka laajasti hallitus aikoo puuttua Katalonian itsehallintoon. Hän uskoo, että Espanjan hallituksen päällimmäisenä tavoitteena on saada Kataloniaan uudet vaalit.

– En usko, että keskushallinnolla on halua nöyryyttää Kataloniaa sinänsä. Lähinnä heitä kiinnostaa kaataa Katalonian nykyinen hallitus ja saada järjestettyä uudet vaalit. Siihen riittäisi aika vähäinenkin itsehallinnon purkaminen, Tammikko sanoo.

Katalonian johtajan vastaus ei kelvannut

Espanja oli asettanut aamupäivään takarajan Katalonian johtajille ilmoittaa selkeästi, onko Katalonia julistautunut itsenäiseksi. Sen sijaan aluehallinnon johtaja Carles Puigdemont vaati Espanjan hallitusta vuoropuheluun.

Puigdemont sanoi espanjalaismedian julkaisemassa kirjeessä Espanjan pääministerille Mariano Rajoylle, että jos hallitus ei suostu neuvotteluihin, hän vie itsenäistymisen alueparlamentin äänestykseen.

Espanjan hallitus ilmoitti vain hetki Puigdemontin kirjeen julkaisun jälkeen, että hän ei ollut noudattanut takarajaa. Hallitus aikoo siksi jatkaa toimia ”perustuslaillisen järjestyksen” palauttamiseksi Kataloniaan.

Katalonian aluehallinto järjesti kansanäänestyksen maakunnan itsenäistymisestä kuun alussa Espanjan hallituksen kiivaasta vastustuksesta huolimatta. Äänestyksessä 90 prosenttia äänestäjistä kannatti Espanjasta irtautumista. Äänestysvilkkaus jäi kuitenkin vain runsaaseen 40 prosenttiin.

