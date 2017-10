Kätilöopiston sairaala ottaa vastaan viimeiset synnyttäjänsä

|

Helsingin Kätilöopiston sairaala ottaa tänään vastaan viimeiset synnyttäjät. Tämän jälkeen synnytysten hoito sairaalassa lakkaa.

Uusia synnyttäjiä otetaan Kätilöopistolla vastaan kello 14 asti, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus.

Tämän jälkeen synnytystoimintaa on pääkaupunkiseudulla Helsingin Naistenklinikalla ja Jorvin sairaalassa Espoossa. Lisäksi Hus-alueella voi synnyttää Hyvinkään ja Lohjan sairaaloissa.

Kätilöopiston sairaalan käyttö loppuu sisäilmaongelmien takia. Vuonna 1960 käyttöön otettu Kätilöopisto on Suomen suurin synnytyssairaala. Vuosittain siellä on hoidettu yli 7 000 synnytystä eli noin puolet pääkaupunkiseudun synnytyksistä.

STT

Kuvat: