Kaukolämpö loppui tuhansilta Salossa ja Halikossa

|

Salon ja Halikon alueella tuhannet taloudet ovat jääneet vaille kaukolämpöä alkutalven tähän asti kylmimpänä yönä – pakkasta oli Kärkän mittausasemalla aamukolmelta 6,2 astetta. Syynä katkokseen on sähkökatkoksesta aiheutunut vika vanhan sokeritehtaan tontilla sijaitsevalla Salon Energiantuotanto Oy:n voimalaitoksella.

Vikatilanne sai alkunsa Meriniityllä sijaitsevan ison muuntajan hajoamisesta maanantaina, jonka takia koko sokeritehtaan lämpölaitoksen lämmöntuotanto piti ajaa alas.

– Muuntaja hajosi eilen, ja se saatiin korjattua. Meillä saatiin varavoima käyttöön heti, mutta noin kello yksi aamulla Meriniityn kymmenen megawatin öljylämpölaitos ajoi itsensä alas, Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Varajärvi kertoo.

Varajärven mukaan varavoimalan vika saatiin korjattua noin kymmenen paikkeilla aamulla ja nyt lämpöä ajetaan taas kaukolämpöverkkoon.

– Todella harmillinen tilanne, mutta lähitunteina tilanne korjautuu. Alkutalven kylmin työ, ja juuri nyt tietenkin Mr. Murphy iski, Varajärvi sanoo.

Varajärven mukaan aamun kuluessa jouduttiin myös priorisoimaan: Salon sairaalasta ilmoitettiin lämmön vähenevän, minkä takia lämmöntuotto keskitettiin joksikin aikaa sairaalaan.

Varajärvi kertoo, että lisäongelmaa varavoiman käyttöönotossa on aiheutunut siitä, että vuodenvaihteen jälkeen saa enää käyttää raskasta polttoöljyä lämmöntuottoon ja tämän takia järjestelmässä tehdään muutostöitä.

Varajärven mukaan varavoimalla pärjätään toistaiseksi, mutta ei talven läpi eikä kovilla pakkasilla.

Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Niemen mukaan nyt varsinaisen voimalaitoksen lämmöntuottoa korvataan yhteensä neljällä öljylämmitteisellä varavoimalaitoksella. Meriniityllä lämpöä tehdään 20 megawatin ja Uhrilähteen voimalassa 16 megawatin tehoilla.

– Ne kattavat tällä kellillä lämmöntarpeen. Ikävä kyllä verkko ehti viiletä välillä, ennen kuin meidän varavoimalat saatiin kaikki käyntiin, Niemi sanoo.

Salon kaukolämpö ostetaan Vapon tytäryhtiöstä Salon energiantuotanto Oy:stä, jonka polttoaineesta yli 80 prosenttia on biopolttoainetta.

Salon keskustassa kaukolämpöverkosto yltää Ollikkalaan, Pahkavuoreen, Ylhäisiin ja Rappulaan. Halikon kirkonkylän ydinalue lämpiää suurelta osin kaukolämmöllä. Salon kaukolämpöverkon yhteispituus on 117,7 kilometriä. Asiakkaita verkossa on 1 074 kappaletta, joiden lämmitettävä rakennustilavuus on 6 850 000 kuutiota. Asukkaita koko kaukolämpötaloissa asuu noin 14 900.