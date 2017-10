Kepa kehitysavusta: Suomen ilmastorahoitus ja tasa-arvotuki ovat romahtaneet

|

Suomen kehitysyhteistyörahoituksesta yhä suurempi osa menee pakolaisten vastaanottokuluihin samalla kun ilmastorahoitus ja tuki tasa-arvotyölle ovat romahtaneet, kertoo kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa.

Kepan mukaan Suomen hallitus paisutteli viime vuonna kehitysyhteistyörahoitustaan laskemalla mukaan 118 miljoonaa euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokuluja. Vuotta aiemmin Suomen kehitysyhteistyömenoihin laskettiin mukaan 35 miljoonaa euroa pakolaiskuluja.

– Kun apuprosenttia kikkaillaan korkeammaksi raportoimalla jälkikäteen kotimaan menoeriä kehitysyhteistyönä, pelkona on, että kaikkein köyhimpien ihmisten auttamiseen kehitysmaissa löytyy entistä vähemmän rahaa, toteaa Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen.

Suomen ilmastorahoitus laski viime vuonna 63 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2015 Suomi rahoitti ilmastotoimia 115 miljoonalla, viime vuonna tähän ohjattiin enää 43 miljoonaa.

Tyttöjen ja naisten oikeudet on virallisesti nimetty Suomen kehityspolitiikan tärkeimmäksi painopisteeksi, mutta käytännössä rahoitusta on laskettu. Vuonna 2014 tasa-arvotyöhön käytettiin 537 miljoonaa euroa, viime vuonna 299 miljoonaa. Pudotus on 44 prosenttia.

Tämä käy ilmi tänään julkaistusta eurooppalaisesta AidWatch-raportista, joka vertailee vuosittain EU-maiden kehitysyhteistyön määrää ja laatua. Raportin mukaan sama kehitys on nähtävissä myös muissa EU-maissa.

Suomen kehitysapu putosi vuoden 2015 0,55 prosentista 0,44 prosenttiin bruttokansantulosta vuonna 2016.

