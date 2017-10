Kiinaa seurataan tarkalla katseella

|

Kiinan kommunistinen puolue on aloittanut 19. puoluekokouksensa. Kerran viidessä vuodessa järjestettävä kokous kiinnostaa kiinalaisten lisäksi koko muuta maailmaa. Kiina on maailman suurin kehittyvä talous ja toiseksi suurin kansantalous.

Kommunistinen puolue hallitsee Kiinaa, ja kokouksessa linjataan koko Kiinan tulevan kehityksen suuntaviivat.

Suuria uudistuksia puoluekokoukselta ei odoteta. Poliittisia riskejä tuskin halutaan ottaa, kun kommunistinen puolue valmistautuu muutaman vuoden päässä koittaviin satavuotisjuhliin. Helppoon asialistaan viittaa myös etukäteen ilmoitettu päättymisaika. Kokous kestää viikon ja päättyy ensi tiistaina.

Puoluejohtaja Xi Jinpingin asema on vahva, ja hänet taputetaan toiselle viisivuotiskaudelle puolueen pääsihteeriksi ja Kiinan presidentiksi. Puoluekokous saattaa antaa hänelle vielä lisää valtaa.

Kokous valitsee myös puolueen ja Kiinan ydinjohdon eli politbyroon pysyvän komitean. Edellisessä komiteassa oli Xin lisäksi kuusi jäsentä, nyt luvassa on henkilövaihdoksia.

Presidentti Xi on aloittanut taistelun korruptiota ja ylellisyyttä vastaan, mikä näkyy myös puoluekokouksen puitteissa. Eksoottisia herkkuja ei kokousväen lautasilta löydy eikä ylimääräisiä koristeluja hotellihuoneista.

Korruption vastainen kampanja on nostanut Xin suosiota kansan keskuudessa. Kiinalaisten tyytyväisyyttä poliittiseen johtoon on lisännyt myös elintason kohoaminen.

Kiinan talous on globalisaation voittaja. Toisaalta Kiina itse on avannut omia rajojaan nihkeästi ulkomaisille yrityksille. EU ja Yhdysvallat ovat toistuvasti arvostelleet Kiinan kauppapolitiikkaa.

Maratonpuheessaan kokouksen alussa Xi korosti, että Kiina pitää kiinni jokaisesta tuumasta omasta maastaan. Länsimaita ilahdutti lupaus vähentää valtion teräs- ja hiiliyhtiöiden roolia. Kiinan runsas tuotanto on vaikeuttanut kilpailua kansainvälisillä markkinoilla.

Kiinan ratkaisuilla on vaikutusta myös Suomessa. Pienikin siivu valtavista markkinoista voi olla jättipotti suomalaiselle yritykselle.