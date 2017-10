Kiistely jatkuu ydinaseista

|

VESA JAAKOLA. Tänä vuona Norjan Nobel-komitea ei yllättänyt antaessaan rauhanpalkinnon ICAN-järjestölle. Se on kansalaisjärjestö, jonka aloitteesta YK-piirissä neuvoteltiin hiljattain ydinaseet kieltävä sopimus. Sen hyväksyi YK-äänestyksessä 122 valtiota.

Ihmiskunnan enemmistö voi olla tyytyväinen tällaisen rauhantyön palkitsemisesta. On myös tyytymättömiä. Ydinasevaltojen etujen vaalijat ovat jopa närkästyneet palkintopäätöksestä. Ydinasevallat liittolaisineen eivät näet aio liittyä uuteen kieltosopimukseen.

Niiden edustajat voisivat syystäkin kysellä, miksei Nobelin rauhanpalkintoa ole annettu ydinsulkusopimuksen, alan merkittävämmän sopimuksen ehdottajalle. NPT-sulkusopimusta pidetään jopa kieltosopimuksen allekirjoittajamaissa merkittävämpänä.

Ydinasevaltojen kärjekkäimpien lausuntojen mukaan kieltosopimus voi jopa heikentää sulkusopimuksen tehoa. Kieltosopimuksen tekijät ja kannattajat puolestaan näkevät sen vahvistavan ydinsulkua ja ydinvaltojen velvoitetta aseriisuntaan. Kiistely ydinaseista jatkuu vilkkaana.

Kiistelyssä erottuu kaksi koulukuntaa, moralistien ja realistien leirit. Ydinaseet laittomiksi leimaava kieltosopimus on ennen muuta moraalinen, ei niinkään juridinen normisto ainakin niin kauan kun ydinasevallat eivät siihen liity. Kieltosopimus sitoo juridisesti vain siihen liittyneitä valtioita, ei muita.

Ydinsulkusopimuksen mukaan alan aseet eivät ole laittomia. Laitonta on vain niiden luovuttaminen ydinaseettomille, toteavat realistisen koulukunnan edustajat. Heidän mielestään ydinaseita voivat vähentää vain ne, joilla niitä on.

Kiistelyssä jopa pohjoismaat jakautuvat kahteen leiriin. Ruotsi on ollut alusta lähtien työstämässä ydinaseet kieltävää sopimusta. Omista syistään muut pohjoismaat ovat jättäytyneet sopimusneuvottelujen ja sopimuksen ulkopuolelle. Perinteensä mukaan Ruotsi erottuu muista moraalin vaalijana valtiosuhteissa. Suomi asemoituu realismiin.

Ruotsin ulkosuhteissa onkin nyt hankala haaste. Washingtonista on saatu Tukholmaan viesti, että jos Ruotsi allekirjoittaa ydinaseet kieltävän sopimuksen, sen suhteet Yhdysvaltoihin ja Natoon voivat heikentyä. Ruotsin valtiojohdossa on nyt päätettävä, suositaanko moralismia vai realismia.

Sen jälkeen kun viisi ensimmäistä valtiota kehitti ja otti ydinaseet asearsenaaliinsa, maailma ei ole ollut entisensä. Ydinaseillaan Yhdysvallat, Venäjä (ent. Neuvostoliitto), Ranska, Britannia ja Kiina ovat kasvattaneet sotilaalliset kykynsä aivan omaan luokkaansa.

Suurimmat sotilasvallat Neuvostoliitto ja Yhdysvallat jatkoivat varustelukilpaa myös ydinasein 1970-luvulle asti. Samalla niiden johtajat vahvistivat valtaansa tuhota tai säästää koko ihmiskunta. Sellainen valta niillä on yhä.

Kaikille oli onnekasta, että Irlannin aloite ydinsulkusopimukseksi tuotti tulosta 1970. Sen mukaan ydinasevallat saavat kehittää ja pitää ydinaseensa, mutta eivät saa luovuttaa niitä ydinaseettomille. Sulkusopimukseen on liittynyt 190 valtiota.

Sulkusopimus on pitänyt varsin hyvin. Vain yksi, Pohjois-Korea, on siitä eronnut ja kolme muuta, Intia, Pakistan ja Israel ovat sopimuksen ulkopuolisina ydinaseistautuneet.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.