Kittilä nopeuttaa syytteeseen asetettujen aseman käsittelyä

Kittilän kunnan hallintoelimet nopeuttavat syytteeseen asetettujen luottamushenkilöiden aseman käsittelyä, kertoo kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

Valtiovarainministeriö on vaatinut, että syytteen saaneet kuntapäättäjät jättävät luottamustehtävänsä Kittilässä oikeusprosessin ajaksi. Ministeriö on myös patistanut Kittilää nopeuttamaan asian käsittelyä.

Kaikkiaan 27:ää Kittilän kunnan entistä ja nykyistä kuntapäättäjää vastaan nostettiin perjantaina rikossyytteitä. Oulun syyttäjänviraston mukaan kaikki epäillyt ovat kiistäneet syytteet.

Kittilän kunnan puheenjohtajisto kokoontui lauantaina kriisikokoukseen asian tiimoilta.

Syytteet liittyvät kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen vuonna 2014 ja laajemminkin päättäjien toimintaan Kittilässä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut Mäkelän irtisanomisen laittomaksi.

Kittilän kunnan päättäjistä 27:ää syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Muita juttuvyyhden rikosnimikkeitä ovat työturvallisuusrikos, työsyrjintä ja virka-aseman väärinkäyttäminen.

Valtiovarainministeriö haluaa, että Kittilän kunnanvaltuusto käsittelee luottamushenkilöiden toimistaan pidättämistä välittömästi. Ministeriön mukaan kiireellisyyttä perustelee rikosnimikkeiden vakavuus ja syytettyjen suuri määrä.

Kittilän kunta on aiemmin ilmoittanut käsittelevänsä rikosepäilyjä ylimääräisessä kunnanvaltuuston kokouksessa viimeistään 17. marraskuuta. Valtiovarainministeriö vaatii tekemään ratkaisuja nopeammin.

Juttua on korjattu. Valtiovarainministeriö vaatii, että luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan käsitellään valtuustossa, ei sitä, että Kittilä pidättäisi syytetyt luottamushenkilöt toimistaan.

