Useita ulosajoja Salon aamuliikenteessä

|

Liukas keli on aiheuttanut Salossa ulosajoja. Halikossa muutama kilometri Hajalan risteyksestä Helsinkiin päin moottoritiellä henkilöauto liukasteli kaistojen väliselle pientareelle aamuseitsemän paikkeilla.

Kolareita tapahtui myös Halikon liittymän lähellä noin puoli yhdeksältä aamulla. Yksi henkilöauto luisui tieltä Halikon liittymän kohdalla, toinen törmäsi keskikaiteeseen noin kilometri liittymästä Helsinkiin päin. Päivystävä palomestari Jukka Marjunen kertoo, että autot saatiin pois moottoritieltä kello 10.25 eikä kolareista ole enää haittaa liikenteelle.

– Nyt toivomme autoilijoita järkeä hiljentää nopeuksia. Tieliikennekeskus ei pysty Turusta käsin alentamaan moottoritien nopeusrajoitusta telematiikkamuutosten takia, jonka takia nopeusrajoitus on kylteissä yhä 120 kilometriä tunnissa. Mutta autoilijoiden on syytä alentaa nopeuksia liukkaalla tiellä, kesärenkailla ei kannata ajaa maksiminopeutta jäisellä moottoritiellä, Jukka Marjunen sanoo.

Etenkin moottoritien ohituskaista on aiheuttanut liukkaudellaan autoilijoille yllätyksiä. Päivystävä palomestari Marko Virolaisen mukaan suolausta on nyt saatu tielle lisää, mutta varovaisuuteen on yhä syytä.

Merikulmantiellä tapahtui myös ulosajo, kun auto liukui tienvarren tolppaa päin.

Mainituissa onnettomuuksissa ei loukkaantunut ihmisiä.

Tienpinnat ovat pakkasyöstä ja ilmankosteudesta johtuen liukkaita, mikä autoilijoiden on syytä huomioida. Varsinkin yhä kesärenkailla ajavien kannattaa ottaa liukkaus huomioon ja pitää ajonopeudet alhaisina.

Sähke päivitetty kello 10.30.