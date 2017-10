|

Salon ja Turun välisellä moottoritieosuudella on tapahtunut henkilöauton ja rekan peräänajo. Onnettomuuspaikka on Paimion ja Hajalan liittymän välisellä osuudella. Helsingin suuntaan on Hajalan kohdalla käytössä vain yksi ajokaista.

Onnettomuudessa ei sattunut vakavia henkilövahinkoja.