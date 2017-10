Kolmelle Suomen kansalaiselle syytteet terrorismirikoksen valmistelusta – epäillään pyrkineen vierastaistelijoiksi Syyriaan

|

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on nostanut syytteet kolmea Suomen kansalaista vastaan terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta. Yhtä syytetään lisäksi koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten ja yhtä värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet loppuvuoden 2012 ja kesän 2013 välisenä aikana.

Syytteet liittyvät Syyrian konfliktiin. Syytettyjen epäillään valmistelleen osallistumista konfliktiin terroristijärjestön riveissä.

Poliisi on kertonut aiemmin, että epäillyt miehet radikalisoituivat Suomessa ja päättivät lähteä Syyriaan taistelemaan kesäkuussa 2013.

Kolmikko lähti Suomesta Itä-Euroopan kautta kohti Syyriaa. Yksi miehistä palasi Suomeen ylittämättä Syyrian rajaa. Epäilty rikollinen toiminta tapahtui Suomessa, mutta kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen ei kommentoi, mitä valmistelu-, koulutus- tai värväystoiminta tarkalleen oli.

Esitutkinnassa miesten epäiltiin osallistuneen joko Isisin tai al-Nusran aseelliseen toimintaan. Hämäläisen mukaan Syyriassa ei kuitenkaan tapahtunut mitään rikolliseksi katsottavaa.

Syytettyjen epäillään rahoittaneen toimintansa talousrikoksilla, joita käsitellään omana juttunaan ennen terrorismirikosten käräjäkäsittelyä.

Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. He ovat 30-40-vuotiaita eteläsuomalaisia miehiä, Hämäläinen kertoi.

Miehet vangittiin lokakuussa 2014, mutta osa heistä päästettiin saman vuoden lopussa vapaaksi. Yksi vapautui seuraavan vuoden tammikuussa.

Syyttäjä Hämäläisen mukaan miehet ovat tällä hetkellä Suomessa.

Yhden ihmisen kohdalla on tehty syyttämättäjättämispäätös terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta.

