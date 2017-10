Komarovin Toronton faneja hemmotellaan nyt, mutta matka on pitkä

|

Leo Komarovin edustaman Toronto Maple Leafsin kausi jääkiekon NHL:ssä on alkanut vähintäänkin lupaavasti. Keskiviikkona kiekkohullun Toronton NHL-joukkue Maple Leafs kukisti kotikaukalossaan Detroit Red Wingsin 6-3. Tämä tiesi sarjataulukon kärkipaikkaa, sillä Leafsilla on koossa kuusi voittoa seitsemästä ottelusta.

– Tämä tuntuu todella hyvältä, ja jätkät ovat iloisia. Toisaalta kautta on kulunut vasta kaksi viikkoa, joten matka on pitkä, sanoi Toronto-puolustaja Morgan RiellyNHL:n nettisivujen mukaan.

Keskiviikkona Toronto oli ajoittain pahoissa vaikeuksissa Detroitin kanssa, mutta Maple Leafsin tehokkuus maalipaikoissa siivitti kotijoukkueen lopulta voittoon. Toronto iski neljä maalia viidellä ensimmäisellä laukauksellaan.

Komaroville ei merkitty tehopisteitä keskiviikkona. Hän pelasi reilut 18 minuuttia.

Viime kauden parhaaksi tulokaspelaajaksi valittu Toronton amerikkalaishyökkääjä Auston Matthews viimeisteli jo kauden kuudennen maalinsa. Hänelle kirjattiin yhteensä 1+1 tehopistettä.

Toronton konkarihyökkääjä Patrick Marleau pelasi jo 1 500. NHL-ottelunsa. Hän on 18:s pelaaja, joka on yltänyt moiseen.

Hattutemppujen ilta

Los Angeles Kings murskasi keskiviikkona kotihallissaan Montreal Canadiensin 5-1. Kotijoukkueen Adrian Kempe mätti hattutempun eli kolme maalia ja kirjautti lisäksi yhden syöttöpisteen. Mike Cammalleri puolestaan nakutti Kings-paidassa 2+2 tehopistettä. Canadiensin Artturi Lehkonen jäi vaille tehopisteitä.

Kempen tapaan hattutemppuun ylsi keskiviikkona myös St.Louis Bluesin Jaden Schwartz. St. Louis päihitti kotijäällään Chicago Blackhawksin 5-2.

Kingsin Kempelle hattutemppu oli NHL-uran ensimmäinen, mutta Bluesin Schwartzille se oli NHL-uran kolmas.

– Kun hän on vireessä, hän tempaa kaikki muutkin mukaansa. Hän todella sytyttää joukkuetoverit, kehui St. Louisin maalivahti Jake Allen Schwartzia.

https://www.nhl.com/news/detroit-red-wings-toronto-maple-leafs-game-recap/c-292065638

STT

Kuvat: