Konkurssien määrä vähentynyt reippaasti

Tammi-syyskuussa pantiin vireille 1 626 konkurssia, mikä on 269 konkurssia eli 14 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Vireille pantujen konkurssien määrä on pudonnut kaikilla päätoimialoilla.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 894, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskus huomauttaa, ettei vireille pantujen konkurssien määrä välttämättä tarkoita sitä, että yritys, yhteisö tai yksityishenkilö ajautuu lopulta konkurssiin. Konkurssimenettely on monimutkainen oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Yrityssaneerausten määrä pysyi tammi-syyskuussa vuoden takaisella tasollaan. Kaupan alalla saneeraukseen joutui kuitenkin selvästi enemmän yrityksiä kuin vuosi sitten.

STT

Kuvat: