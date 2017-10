Kuuma sopimusuutinen hallitsi Yhdysvaltain gp:n harjoituspäivää

|

F1-sarjan nuoren tähtikuljettajan Max Verstappenin jatkosopimus nousi päällimmäiseksi puheenaiheeksi Yhdysvaltain gp:n harjoituspäivänä perjantaina. Red Bull -talli ilmoitti, että hollantilaiskuljettaja Verstappen jatkaa sen riveissä vuoteen 2020 asti. Tiedonanto lopetti spekulaatiot Verstappenin siirrosta muualle.

Sitkeiden varikkohuhujen mukaan Verstappenin, 20, palveluksista olivat kiinnostuneita myös muut F1-sarjan huipputallit kuten Mercedes ja Ferrari. Huhut Verstappenin aikeista vaihtaa tallia kiihtyivät tällä kaudella, koska Red Bullin auto ei ollut odotetun kilpailukykyinen. Verstappen on kokenut myös useita teknisiä murheita Red Bull -ajokissaan.

Perjantaina Verstappen vakuutti uskollisuuttaan Red Bullille tallinsa tiedotteessa.

– Red Bull on tukenut minua urani alusta asti. Odotan saavuttavani lisää tämän tallin kanssa, Verstappen lausui.

– Olemme iloisia siitä, että Max suostui jatkamaan sopimustaan Red Bullin kanssa, hyrisi puolestaan tallipäällikkö Christian Horner.

Verstappen ajoi Yhdysvaltain gp:n perjantain harjoituksissa sijoille neljä ja kaksi. Molempien harjoitusten kierrosaikavertailun kärjessä oli tuttu mies, Mercedeksen brittitähti Lewis Hamilton.

Räikkönen oli oma itsensä

Hamiltonilla on vahva ote uransa neljännestä maailmanmestaruudesta. Hänen pitäisi saada Austinin radalta 16 pistettä enemmän kuin MM-sarjassa toisena oleva Sebastian Vettel, jotta mestaruus varmistuisi.

Kuudentoista pisteen eron Hamilton saa siten, jos hän voittaa eikä Vettel pääse viiden parhaan joukkoon. Jos Hamilton ajaa toiseksi, Vettel voi olla parhaimmillaan yhdeksäs, jotta mestaruustaisto päättyisi.

Hamiltonin Mercedes-tallitoveri Valtteri Bottas ajoi harjoituksissa sijoille kolme ja neljä.

Kimi Räikköselle kirjattiin harjoituksista seitsemäs ja kuudes sija. Räikkönen hävisi molemmilla ajojaksoilla Ferrari-tallitoverilleen Vettelille.

– Olisi voinut mennä paremminkin, mutta tämä oli vasta perjantai. On liian aikaista sanoa oikein mitään, Räikkönen raportoi tuttuun tyyliinsä.

Mikä oli suurin ongelma?

– Ei ollut mitään erityistä. Joka radalla on omat hankaluutensa. Tämä oli normaali harjoituspäivä, Räikkönen tuumi.

Yhdysvaltain gp:n aika-ajot alkavat lauantaina puolilta öin Suomen aikaa. Kilpailu on on ohjelmassa myöhään sunnuntaina Suomen aikaa.

STT

