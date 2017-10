Lääkärikansanedustajilta sote-kritiikkiä – valinnanvapauden vaarana erikoissairaanhoidon pirstaloituminen

|

Kolme keskustan lääkärikansanedustajaa kritisoi eilen julkaistua sote-uudistuksen valinnanvapausesitystä. Heidän mukaansa esityksen ratkaisematon ongelma on erikoissairaanhoitoon tuleva varsin laaja valinnanvapaus.

Keskustan kansanedustajat Niilo Keränen, Pekka Puska ja Martti Talja toivovat, että ensi vuoden puolella lopullisessa lakiesityksessä valinnanvapauteen liittyvät heikkoudet korjataan. Kansanedustajien mukaan lakiehdotuksessa annetaan maakunnalle laaja mahdollisuus ottaa erikoissairaanhoidon asiakasseteleitä käyttöön.

– Erikoissairaanhoito on nykyisin parhaiten toimiva suomalaisten sote-palvelujen osa. On suuri vaara, että julkistettu valinnanvapauslakiesitys ja laaja asiakassetelien käyttö pirstoo erikoissairaanhoidon kokonaisuuden, kansanedustajat kirjoittavat tiedotteessaan.

Myös keskustan eduskuntaryhmä hyväksyi eilen hallituksen valinnanvapausesityksen lähettämisen lausuntokierrokselle. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi eduskuntaryhmänsä kokouksen jälkeen, että asiasta ei ryhmässä äänestetty eikä eriäviä mielipiteitä jätetty.

STT

