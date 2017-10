Lähes 300 rohingya-kylää palanut Myanmarin pohjoisosassa – ”Satelliittikuvat kertovat, miksi yli puoli miljoonaa ihmistä on paennut Bangladeshiin”

|

Myanmarissa lähes 300 kylää on palanut osittain tai kokonaan Rakhinen osavaltiossa maan pohjoisosassa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Alueelta otetuissa satelliittikuvissa näkyy tuhoutuneita rohingya-kyliä, joiden naapurissa sijaitsevat kylät ovat vahingoittumattomia.

Järjestön mukaan kuvista ilmenee, että palot ovat keskittyneet rohingya-kyliin. Myanmarin viranomaiset väittävät, että turvallisuusjoukkojen operaatio alueella on ollut kuvien ottamisaikaan jo keskeytetty.

– Nämä satelliittikuvat kertovat, miksi yli puoli miljoonaa rohingyaa on paennut Bangladeshiin vain neljän viikon sisällä. Myanmarin armeija on tuhonnut satoja rohingya-kyliä ja syyllistynyt murhiin, raiskauksiin ja muihin ihmisoikeusrikoksiin pakottaen ihmiset pakenemaan henkensä edestä, sanoi Human Rights Watchin Phil Robertson järjestön tiedotteessa.

Järjestö on tutkinut kuvia 866 rakhinelaisesta kylästä. Useimmat tuhoutuneet kylät ovat palaneet yli 90-prosenttisesti.

Myanmarin hallitus on syyttänyt kapinallisia ja paikallisia rohingya-asukkaita kylät tuhonneista tulipaloista, mutta ei ole esittänyt väitteilleen todisteita.

STT

