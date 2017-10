Laineen lapa kuumana ylivoimalla

|

Winnipeg Jetsin suomalaistähti Patrik Laine pääsi ensimmäistä kertaa tällä kaudella tuulettamaan kahta maalia jääkiekon NHL:ssä. Laineen osumat auttoivat kaatamaan Minnesota Wildin 4-3 lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Laine laittoi verkot heilumaan ylivoimalla. Minnesotan Mikko Koivu katseli jäähyaitiosta, kun Laine sivalsi ensimmäisessä erässä kiekon häkkiin suoraan syötöstä. Tilanteessa erinomaisen poikittaispassin Laineelle tarjoili Blake Wheeler.

– Blaken syötöt ovat aina hyviä. Niistä on helppo laukoa, neljä maalia seitsemään otteluun tehtaillut Laine sanoi NHL:n nettisivuilla.

– Minun työni ylivoimalla on löytää tila ja päästä laukomaan.

Toisen maalinsa Laine teki kovalla lyöntilaukauksella toisessa erässä niinikään ylivoimalla. Myös Koivu viimeisteli toisessa erässä maalin, kun hän ohitti Winnipeg-vahti Connor Hellebuyckin rystypuolen laukauksella.

Barkoville, Donskoille ja Granlundille avausmaali

Puolustaja Olli Määtän pisteputki sai jatkoa, kun hän syötti Conor Shearyn tekemän voittomaalin Pittsburgh Penguinsin 4-3-voitossa Florida Panthersia vastaan. Määttä on saalistanut pisteitä kuudessa peräkkäisessä ottelussa. Hän on suomalaispelaajien pistepörssin kärjessä lukemin 2+6=8.

Floridan hyökkääjä Aleksander Barkov saalisti ottelussa kauden ensimmäisen maalinsa.

Avausosumansa teki myös hyökkääjä Joonas Donskoi. Hänen edustamansa San Jose Sharks kukisti New Jersey Devilsin 3-0.

Myös Vancouver Canucksin hyökkääjä Markus Granlund pääsi maalintekijälistoille ensimmäistä kertaa tänä syksynä. Vancouver nujersi Buffalon Sabresin 4-2. Granlundille merkittiin lisäksi yksi syöttöpiste. Samaan ylsi Buffalon paidassa Rasmus Ristolainen.

Maalipörssin ykkösnimi Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkin teki yön kierroksella historiaa, kun pääkaupungin seura päihitti Detroit Red Wingsin jatkoajalla 4-3. Ratkaisuosuma lähti Ovetshkin lavasta, ja se oli venäläiselle jo hänen uransa 20:s jatkoaikamaali. Sillä määrällä hän nousi tilastossa yksin kärkeen ohi tshekkikonkari Jaromir Jagrin.

https://www.nhl.com/news/minnesota-wild-winnipeg-jets-game-recap/c-292136652

STT

Kuvat: