Lämpimiä vaatteita syytä kaivaa kaapista – pohjoisesta virtaava viileä ilma on tuomassa yöpakkasia etelään asti

|

Sää viilenee loppuviikkoa kohti koko maassa. Ennusteen mukaan viikonloppuna etelässä ollaan päiväsaikaan ylimmillään viiden lämpöasteen tienoilla ja pohjoisessa lähellä nollaa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Loppuviikosta yöpakkasia voi olla etelää myöten.

Lumisateet heikkenivät Lapin keski- ja pohjoisosissa aamukuuteen mennessä. Pohjois-Lapissa lunta on nyt maassa noin 10-15 senttiä, mutta vielä ei voi sanoa, kuinka pysyväksi lumipeite jää, kertoi päivystävä meteorologi Helena Laakso aamulla. Lunta on maassa jonkin verran myös osassa Keski-Lappia.

Tulevan illan ja yön aikana matalapaine sateineen kulkee Suomen yli itään. Sen jälkeen viileää ilmaa alkaa virrata pohjoisesta. Tällä viikolla räntäkuuroja voi tulla ainakin keski- ja pohjoisosissa maata. Lännestä vahvistuva korkeapaine on kuitenkin tuomassa Suomeen poutaisempaa säätä.

STT

Kuvat: