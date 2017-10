Lännen Media: Sairaaloilla on vaikeuksia todistaa kyberrikoksia

|

Sairaanhoitopiireillä on ongelmia todistaa tietojärjestelmiinsä tehtyjä tietomurtoja ja kyberrikoksia, ilmenee käynnissä olevasta väitöstutkimuksesta. Asiasta uutisoi Lännen Media.

Väitöstutkija Heikki Kamppurin mukaan sairaanhoitopiireiltä puuttuvat taito ja laitteet ulkoisten tietomurtojen todistamiseen. Kamppuri on haastatellut aiheesta kahdeksaa sairaanhoitopiiriä.

Kamppurin mukaan sairaanhoitopiirit eivät ilmoita poliisille kaikkia kyberhyökkäyksiä tai verkkorikoksia. Osasyy tähän on todistamisen ongelma, hän arvioi.

Kamppuri on osakkaana tietoliikenteen turvatallennusta tarjoavassa CySec Ice Wall Oy:ssä.

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta sanotaan Lännen Medialle, että terveydenhuollossa on tietoturvahaasteita. Merkittävimpinä ovat kiristyshaittaohjelmat sekä erikoislaitteet, joihin ei ole saataville turvapäivityksiä.

STT

Kuvat: