Lauri Markkanen mehevistä lähtökohdista NBA-tulokaskauteen – tappelu harjoituksissa vahvisti suomalaisen asemaa

Koripalloilija Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls ei missään nimessä kuulu NBA:n mestarisuosikkeihin, mutta se on silti sarjan kuumimpia puheenaiheita juuri nyt. Syynä on Bulls-pelaajien Nikola Miroticin ja Bobby Portisin välinen tappelu joukkueen harjoituksissa.

”Nyrkkipyykin” seurauksena Mirotic päätyi leikkaukseen ja Bullsin johtoporras määräsi Portisin kahdeksan ottelun pelikieltoon. Ensiarvioiden mukaan Mirotic on sivussa peleistä ainakin neljästä kuuteen viikkoon.

Markkanen oli Ylen haastattelussa vähäsanainen joukkuetovereidensa yhteenotosta.

– Silloin, kun korista pelataan ja kilpaillaan tosissaan, niin vahinkoja sattuu, hän totesi.

Bullsin joukkuehengessä voi siis olla parantamisen varaa, mutta Markkasen kannalta nujakoinnissa voi nähdä myös positiivista. Mirotic ja Portis kun kilpailevat peliajasta juuri NBA-tulokas Markkasen kanssa.

Markkasen ja Bullsin kausi alkaa perjantaiaamuna Suomen aikaa. Chicago kohtaa kauden avausottelussaan vieraskentällä Toronto Raptorsin. Vastoin ennakko-odotuksia Markkanen on Raptors-ottelussa Bullsin aloitusviisikossa. Tämän on vahvistanut Bullsin valmentaja Fred Hoiberg.

– Se on hänelle hieno mahdollisuus, Hoiberg sanoi Chicago Tribune -lehdelle.

Asiantuntijat: Tulokaspalkinto utopiaa

NBA:n mestariksi on yleisesti povattu Golden State Warriorsia. Esimerkiksi urheilukanava ESPN:n koripalloasiantuntijat valitsivat viime kauden mestarijoukkueen Golden Staten myös tämän kauden suurimmaksi ennakkosuosikiksi.

Markkasen edustaman Bullsin mahdollisuuksiin ei uskota. Chicago Tribunen toimittajat eivät usko Bullsin yltävän edes pudotuspeleihin.

Yksikään ESPN:n lajiasiantuntijasta ei veikannut Markkasta vuoden parhaan tulokkaan palkinnon saajaksi. Vuoden tulokas -palkinnon pokkaajaksi povattiin muiden muassa Philadelphia 76ersin Ben Simmonsia.

