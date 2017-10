Littoistenjärven paiseista haukea vaivasi vesihome – myrkytyksen merkkejä ei löytynyt

|

Littoistenjärvestä löytyneellä paiseisella hauella oli ihohaavaumia sekä laaja pinnallinen vesihometartunta, kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Kalasta ei kuitenkaan löydetty merkkejä muusta myrkytyksestä, tarttuvasta taudista tai merkittävästä loistartunnasta. Eviran mukaan kalan ihomuutosten ensisijainen syy jää siis epäselväksi.

Varsinais-Suomessa sijaitsevasta Littoistenjärvestä nostettiin viime kuussa seitsemän paiseista haukea, joista yksi toimitettiin Eviraan tutkimuksiin.

Littoistenjärvi puhdistettiin kemiallisesti toukokuussa, minkä epäiltiin aiheuttaneen kalojen paiseet. Etsinnöistä huolimatta järvestä ei ole löydetty muita sairaita kaloja.

Vesihome on voinut tarttua ihon haavaumien kautta

Vesihome on vedessä elävien leväsienten pinnallinen ihotartunta, yleensä Saprolegnia sp. -suvun sienten aiheuttama tauti. Se iskee kalaan yleensä silloin, kun esimerkiksi ulkoinen ihovaurio tai tauti on heikentänyt kalan vastustuskykyä, Evirasta kerrotaan.

– Hauella todettiin laaja pinnallinen vesihometartunta, joka on tarttunut kalan ihossa olleiden, mahdollisesti saalistuksessa syntyneiden haavaumien kautta, sanoo tutkija Anna Maria Eriksson-Kallio Eviran eläintautibakteriologian ja -patologian yksiköstä.

Vesihome ei itsessään aiheuta kuolemaa, mutta se vaikeuttaa kalan nestetasapainon hallintaan ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa kalan kuolemaan. Tauti ei tartu ihmiseen.

Evirassa Littoistenjärvestä löytyneen hauen tutkimuksia vaikeutti se, että kala oli jo alkanut mädäntyä.

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/ajankohtaista/2017/littoistenjarven-hauella-vesihome/

STT