Los Angelesin poliisi tutkii Hollywood-tuottaja Weinsteinin raiskaussyytöksiä

Los Angelesin poliisi on aloittanut seksuaalirikostutkinnan elokuvatuottaja Harvey Weinsteinistä, kertoo muun muassa Buzzweed. Poliisi aloitti tutkinnan sen jälkeen, kun italialainen näyttelijä sanoi Weinsteinin raiskanneen hänet vuonna 2013 hotellihuoneessa.

Nyt 38-vuotias näyttelijä kertoo Los Angeles Timesille, että raiskaus tapahtui Mr. C Beverly Hills hotel -nimisessä hotellissa sen jälkeen, kun hän oli osallistunut elokuva-, muoti- ja taidefestivaaleille. Hän oli tavannut Weisteinin vain kerran aikaisemmin Roomassa.

Naisen mukaan Weinstein koputti hotellihuoneen oveen, työntyi sisään hotellihuoneeseen ja alkoi kysellä kysymyksiä.

– Mutta pian hänestä tuli hyvin aggressiivinen ja vaativa. Hän pyysi saada nähdä minut alasti, nainen kertoo lehdelle.

– Hän tarttui hiuksiini ja pakotti tekemään jotain sellaista, jota en halunnut. Sitten hän raahasi minut kylpyhuoneeseen ja raiskasi minut.

Naisen mukaan Weinstein lähti pois 45 minuutin jälkeen ja käyttäytyi kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Kyseessä on ensimmäinen rikostutkinta, joka Weinsteinistä aloitettiin Los Angelesissa. Weinsteiniä kohtaan esitettyjen seksuaalirikossyytöksien tutkinta on aloitettu jo aiemmin Lontoossa ja New Yorkissa.

Weinstein on edustajansa välityksellä kieltänyt kaikki syytökset.

https://www.buzzfeed.com/claudiarosenbaum/los-angeles-police-are-investigating-harvey-weinstein-for?utm_term=.rnn9Ab1XpO#.tqMRzyqKg4

http://beta.latimes.com/local/lanow/la-fi-ct-weinstein-lapd-victim-20171019-story.html

STT

