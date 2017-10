Man Booker Prize -kirjallisuuspalkinto George Saundersille teoksesta Lincoln in the Bardo

|

Tämän vuoden Man Booker Prize -kirjallisuuspalkinto myönnettiin tiistaina George Saundersille teoksesta Lincoln in the Bardo.

Man Booker Prize on englanninkielisen kirjallisuuden merkittävin palkinto, joka jaetaan vuosittain Britanniassa julkaistulle romaanille. Voittaja saa 50 000 puntaa (noin 56 000 euroa). Lisäksi kaikki kuusi finaalivaiheeseen päässyttä kirjailijaa palkitaan 2 500 punnalla (noin 2 800 euroa).

Tänä vuonna kuuden kärkeen pääsivät voittajan lisäksi Paul Austerin 4 3 2 1, Emily Fridlundin History of Wolves, Mohsin Hamidin Exit West, Fiona Mozleyn Elmet ja Ali Smithin Autumn.

Ensimmäisen kerran Man Booker Prize jaettiin vuonna 1969.

STT

Kuvat: