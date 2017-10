Markkanen heitti NBA-debyytissään 17 pistettä ja pelasi 33 minuuttia – ”Paljon jäi parannettavaa”

|

Koripalloilija Lauri Markkanen heitti 17 pistettä, otti kahdeksan levypalloa ja pelasi 33 minuuttia NBA-debyytissään perjantain vastaisena yönä Suomen aikaan. Markkasen edustama Chicago Bulls hävisi vierasottelussa Toronto Raptorsille koriluvuin 100-117.

20-vuotiaasta laiturista tuli Hanno Möttölän ja Erik Murphyn jälkeen kolmas suomalainen, joka on esiintynyt NBA-parketeilla. 17 pisteellään Markkanen teki myös heti suomalaispelaajien piste-ennätyksen yhdessä NBA-ottelussa. Möttölä linkosi aikoinaan parhaimmillaan 14 pistettä yhdessä ottelussa.

– Toivottavasti on aika monta peliä edessä vielä. Kyllähän se oli makea fiilis pelata tuolla. Pelattiin viikko sitten jo noita jätkiä vastaan (harjoituspelissä), mutta olihan se näiden hallissa vähän erilainen kokemus, Markkanen kertoi MTV Sportille.

– Eihän ikinä tyytyväinen voi olla. Paljon jäi parannettavaa.

Jyväskyläläislähtöinen Markkanen oli joukkueensa toiseksi paras pistemies. Chicagosta sentteri Robin Lopez pussitti 18 pistettä. Markkanen kellotti toiseksi eniten peliaikaa ryhmästään, ja vain Justin Holiday viihtyi kentällä minuutin verran Markkasta pidempään.

– Olisi voitu joinain hetkinä antaa lisää palloa minulle, Markkanen sanoi Yle Urheilulle.

– Totta kai haluan ratkaista, jos koen, että minulla on etu. Haluan saada paikkoja ja enkä edes itselleni, vaan luoda myös muille, kun minulla on pienempi jätkä vastassa, Markkanen totesi.

Chicagon kaudesta on povattu vaikeaa, ja kauden avauspeli todisti tämän. Chicago johti Toronto-ottelua enimmillään ainoastaan kahdella pisteellä. Ottelun ratkaisuksi muodostui toinen neljännes, jonka kotijoukkue vei 33-14.

Chicago antoi tasoitusta vastustajalleen, kun ennen kauden alkua harjoituksissa kahakoineet Nikola Mirotic ja Bobby Portis puuttuivat pelaavasta kokoonpanosta. Chicago mätkäisi Miroticia lyöneelle Portisille kahdeksan ottelun pelikiellon. Mirotic on loukkaantuneena sivussa ainakin neljästä kuuteen viikkoa.

Chicagon kausi jatkuu sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaan, jolloin joukkue kohtaa kauden kotiavauksessaan San Antonio Spursin.

