Markkaselle 17 pistettä, Chicago Bulls aloitti kauden tappiolla Toronto Raptorsista

Lauri Markkanen on heittänyt 17 pistettä NBA-koripallon avausottelussaan. Markkanen sai peliaikaa 33 minuuttia. Markkasen seura Chicago Bulls aloitti kauden tappiolla Toronto Raptorsista. Toronto sai 117 pistettä, Chicago 101.

Markkanen otti pelin aikana yhteensä kahdeksan levypalloa.

NBA:n mestariksi on yleisesti povattu Golden State Warriorsia. Esimerkiksi urheilukanava ESPN:n koripalloasiantuntijat valitsivat viime kauden mestarijoukkueen Golden Staten myös tämän kauden suurimmaksi ennakkosuosikiksi.

Markkasen edustaman Bullsin mahdollisuuksiin ei uskota. Chicago Tribunen toimittajat eivät usko Bullsin yltävän edes pudotuspeleihin.

Markkanen varattiin numerolla seitsemän

Yksikään ESPN:n lajiasiantuntijasta ei ole myöskään veikannut Markkasta vuoden parhaan tulokkaan palkinnon saajaksi.

Markkanen varattiin kesän varaustilaisuudessa numerolla 7, mikä on kuitenkin ylivoimaisesti paras suomalaisen varausnumero. Markkasen varannut Minnesota Timberwolves myi Markkasen heti kättelyssä Chicagoon.

Markkanen on ensimmäinen suomalainen, jolla on mahdollisuus kunnolliseen rooliin liigassa. Hanno Möttölä pelasi aikanaan Atlanta Hawksissa 155 ottelua ja amerikkalais-suomalainen Erik Murphy parissakin seurassa yhteensä 24 ottelua pari vuotta sitten.

